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Сили ППО знищили всі "Шахеди", що прямували на Київ, - КМВА

Київ, Субота 07 вересня 2024 07:03
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Сили ППО знищили всі "Шахеди", що прямували на Київ, - КМВА Фото: внаслідок атаки російських дронів у Києві постраждалих немає (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Всі запущені росіянами по Києву ударні безпілотники були знищені силами протиповітряної оборони. Постраждалі серед населення відсутні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника КМВА Сергія Попка.

Він нагадав, що ворожі безпілотники типу "Шахед" почали залітати на територію України з різних напрямків ще до опівночі, а до Києва наблизилися близько третьої години ночі.

"Оголошена повітряна тривога в столиці тривала всього 18-ть хвилин. Але за цей час над Києвом гучно працювала протиповітряна оборона. Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знищені! Жоден з БпЛА противника не досягнув своєї цілі", - зазначив Попко.

За його словами, внаслідок атаки російських ударних дронів у Печерському районі було зафіксоване падіння уламків за чотирма різним адресами. Виявлено загоряння на відкритій місцевості, на площі 50 м2, яке оперативно ліквідували.

Попко зазначив, що попередньо в місті постраждалих і руйнувань немає. І додав, що в сусідніх з Київською областях ще триває атака дронів і вони можуть змінити курс на столицю.

Нічна атака дронів-камікадзе

Росіяни почали хвилями запускати "Шахеди" ввечері у п'ятницю, 6 вересня.

Близько 2:00 у Київській області було чутно вибухи через роботу протиповітряної оборони.

Після 3:00 у Києві було оголошено повітряну тривогу.

Невдовзі у столиці пролунала серія потужних вибухів через роботу ППО по безпілотниках.

Уламки збитих дронів впали у кількох районах. Постраждалі та руйнування відсутні.

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