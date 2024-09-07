Сили ППО знищили всі "Шахеди", що прямували на Київ, - КМВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника КМВА Сергія Попка.

Він нагадав, що ворожі безпілотники типу "Шахед" почали залітати на територію України з різних напрямків ще до опівночі, а до Києва наблизилися близько третьої години ночі.

"Оголошена повітряна тривога в столиці тривала всього 18-ть хвилин. Але за цей час над Києвом гучно працювала протиповітряна оборона. Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знищені! Жоден з БпЛА противника не досягнув своєї цілі", - зазначив Попко.

За його словами, внаслідок атаки російських ударних дронів у Печерському районі було зафіксоване падіння уламків за чотирма різним адресами. Виявлено загоряння на відкритій місцевості, на площі 50 м2, яке оперативно ліквідували.

Попко зазначив, що попередньо в місті постраждалих і руйнувань немає. І додав, що в сусідніх з Київською областях ще триває атака дронів і вони можуть змінити курс на столицю.