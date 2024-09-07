ЗСУ відновили позиції під Покровськом, а окупанти просунулися коло Торецька: карти ISW

Сили оборони України нещодавно відновили раніше втрачені позиції під Покровськом. При цьому на фронті фіксується просування російських загарбників біля Торецька.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ нещодавно відновили втрачені позиції в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 вересня, показують, що російські війська відновили позиції на північний схід від н.п. Журавлі (на схід від Коренево).

Російські джерела ISW стверджували, що ЗСУ вели штурм поблизу Комарівки; біля Коренево, Матвіївки, Ольговки, Малої Локні, Погребків, Руського Поріччя, Мартинівки, Черкаської Конопельки та Борків.

Російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ знищили ще одну російську понтонну переправу в невизначеному районі Глушківського району (на захід від Коренево).

Російські джерела стверджують, що українські диверсійно-розвідувальні групи продовжують намагатися вийти на трасу 38К-017 (Курськ-Рильськ), а війська РФ встановлюють блокпости вздовж дороги.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ контролюють понад 1300 квадратних кілометрів у Курській області, у тому числі понад 100 населених пунктів.

У звіті зазначається, що експерти ISW спостерігали за заявами та геолокаційними записами, які вказують на те, що ЗСУ діють приблизно в межах 1153 квадратних кілометрів у Курській області та 49 населених пунктах регіону станом на 6 вересня.

При цьому аналітики додають, що в цій зоні є "багато надзвичайно малих населених пунктів і місцевостей, які ISW не включила до списку цієї кількості".

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські окупанти продовжували атаки на півночі Харківскої області, але їх підтвердженого просування не було.

Війська РФ 5 і 6 вересня продовжували наступальні дії в районі Глибокого, Вовчанська, Стариці та Гатища.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська відбивали українські контратаки у Вовчанську, Глибокому, поблизу Липців та у напрямку Стариці.

У Харківському угрупованні військ ЗСУ повідомили, що російські окупанти посилили свою активність на Харківському напрямку, та готуються до активізації частини свого 11-го танкового полку.

Операція №2 - Луганська область

Російські джерела продовжували стверджувати, що війська РФ начебто просунулися на північний схід і південний схід від Куп’янська, але станом на 6 вересня в ISW не спостерігали відповідних візуальних доказів.

Російські "воєнкори" розповідали, що війська РФ просунулися до 900 метрів на захід і до 300 метрів на південь від Піщаного.

Крім того, російські блогери також стверджували, що війська РФ просунулися вздовж фронту завширшки 4 км та глибиною 900 метрів на північ і схід від Стельмахівки, та нібито відкинули ЗСУ на 1,5 км від позицій на північний захід від Синьківки.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти продовжили наступ в районі Синьківки, біля Глушківки і в бік Лозової, біля Андріївки, Новоєгорівки, Дружелюбівки, Чернещини, Тернів, Торського та Діброви 5 і 6 вересня.

Військовослужбовець української Прикордонної служби в інтерв'ю, опублікованому 6 вересня, згадав, що невеликі російські піхотні групи доводилося пройти 11 км, перш ніж атакувати його підрозділ на Куп'янському напрямку, в результаті чого окупанти починали наступ у більш виснаженому стані.

Також військовослужбовці зазначили, що російські загарбники не евакуюють поранених і отримують стрілецьку зброю лише перед наступом.

Операція №3 - Донецька область

Російські окупанти 6 вересня продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку, але підтвердженого просування не мали.

5 і 6 вересня війська РФ продовжували атаки в районі Верхньокам'янського, Спірного та Виїмки.

6 вересня російські загарбники продовжували наступальні дії в напрямку Часового Яру, але без підтвердженого просування.

6 вересня російські "воєнкори" заявили, що путінські війська начебто просунулися в західній частині Калинівці, та на захід від Кліщіївки.

Російські загарбники продовжували наступальні дії під Часовим Яром, поблизу Григорівки, Іванівського, Білої Гори, в напрямку на Предтечине та Іванопілля, біля Кліщіївки та Андріївки 5 і 6 вересня.

Війська РФ нещодавно просунулися в Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри від 5 вересня додатково уточнили візуально підтверджену максимальну протяжність передової лінії росіян у північній та східній частині Нью-Йорка, на північ від Нью-Йорка та у східну околицю Нелипівки.

У бригаді Нацгвардії "Азов" 6 вересня заявили, що українські сили відновили контроль над невизначеною частиною Нью-Йорка, що свідчить про те, що окупанти не контролюють весь населений пункт.

При цьому експерти ISW додають, що поки що не бачили нещодавно опублікованих кадрів українських сил, які діють у Нью-Йорку.

"Карти ISW зображують максималістське просування Росії в районах, де, за оцінками ISW, російські сили діяли або атакували, але не контролювали їх", - йдеться у звіті.

6 вересня російський "воєнкори" заявив, що ЗСУ почали контратаку біля Торецька та Нью-Йорка, та що українські війська мають резерви, щоб вплинути на темпи наступу РФ на цьому напрямку.

У Міноборони РФ 6 вересня заявили про нещодавню окупацію н.п. Північне.

5 і 6 вересня російські блогери розповідали, що війська РФ просунулися в південній частині Торецька та поблизу Дружби, проте в ISW не знайшли підтвердження.

5 і 6 вересня тривали бої під Торецьком, в районі Неліпівки, Олександрополя, Пантелеймонівки та Леонідівки.

Сили оборони України відновили обмежені позиції на Покровському напрямку. Опубліковані 6 вересня геолокаційні кадри свідчать про те, що ЗСУ відновили позиції в південно-західній Галицинівці та західній Михайлівці.

6 вересня російський "воєнкор" заявив, що війська РФ захопили більшу частину Лісівки та наближаються до південних околиць Українська.

Російський блогер стверджував, що російська диверсійно-розвідувальна група досягла околиць Гірника, хоча в ISW не знайшли підтвердження.

6 вересня у Міноборони РФ заявили про нещодавнє захоплення н.п. Птиче, Скучне, Карлівка, Завітне та Журвака.

Бої тривали 5 і 6 вересня в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Сухої Балки, Миролюбівки, Гродівки та Новоторецького, в районі Новогродівки, Селидового, Михайлівки, Желаного Першого та Українська.

Війська РФ продовжували наступальні дії на захід від Донецька 6 вересня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російський блогер 6 вересня заявив, що підрозділи РФ просунулися в північній частині Красногорівки, але в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

5 і 6 вересня російські окупанти атакували в районі Красногорівки та Георгіївки.

Російський "воєнкори" заявляв, що українські сили начебто невдало контратакували біля Максимільянівки.

6 вересня війська РФ продовжували наступальні операції на південний захід від Донецька, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Війська РФ також продовжували 5 і 6 вересня наступальні операції в районі Костянтинівки, Старомайорського, Вугледара та Водяного.

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про бої в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей 6 вересня.

"Південна вісь"

Українські військові повідомили, що 5 і 6 вересня російські загарбники атакували поблизу Роботиного на заході Запорізької області.

Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ капітан Дмитро Лиховий повідомив, що невеликі російські піхотні групи зазвичай здійснюють одну-дві атаки на день, і що противник нещодавно посилив авіаудари на півдні України.

5 і 6 вересня тривали позиційні бойові дії на лівому березі Херсонської області.

Російський диктатор Володимир Путін 6 вересня підписав указ про покладання на оперативний штаб в окупованому Сімферополі керівництво "антитерористичною операцією" в Азовському морі.

Повідомляється, що затоплення ЗСУ російського залізничного порома "Конро Трейдер" у порту Кавказ 22 серпня ускладнює логістику РФ в окупованому Криму.

"Центр національного спротиву" повідомляв, що затоплення "Конро Трейдера" призвело до зменшення пропускної спроможності Росії через залізничні пороми до окупованого Криму втричі, та що РФ не має вільних залізничних поромів для негайного відновлення цієї пропускної здатності.

У ЦНС додали, що російські чиновники зараз прагнуть модернізувати баржі для транспортування залізничних ешелонів з паливом, і що росіяни покладаються на залізничний пором "Конро Трейдер" через невідремонтовані пошкодження залізничної частини Керченського мосту.

Крім того, у ЦНС розповіли, що російські загарбники також збільшили перевантаження пального з Ростовської області до окупованого Криму до 160 вагонів на добу через окуповані частини Донецької, Запорізької та Херсонської областей залізницею Авіло-Успенка - Амвросіївка - Волноваха - Токмак - Мелітополь - Джанкой.

У ЦНС зазначили, що загарбники також прискорюють будівництво залізниці Таганрог (Ростовська область) - Іловайськ (окупована частина Донецької області) та залізниці Маріуполь - Волноваха.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у звіті Генерального штабу ЗСУ щодо оперативної обстановки від 6 вересня повідомлялося, що протягом доби на фронті відбулося 165 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні розповіли, що на Покровському напрямку найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Новогродівки, Гродівки та Михайлівки.