Росія втратила на війні проти України ще 1300 солдатів: оновлені дані Генштабу

Нагадаємо, за даними ISW, за останню добу російські загарбники мали успіх в Харківській та Донецькій областях.

Крім того, минулої ночі, в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетної атаки.

Згодом у столиці прогриміло багато потужних вибухів. Повідомлялося про роботу ППО.

За попередніми даними, агресор атакував Київ 20 ракетами, з яких 10 є балістичними.

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