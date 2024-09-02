Россия потеряла на войне против Украины еще 1300 солдат: обновленные данные Генштаба

Напомним, по данным ISW, за последние сутки российские захватчики имели успех в Харьковской и Донецкой областях.

Кроме того, минувшей ночью, в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетной атаки.

Впоследствии в столице прогремело много мощных взрывов. Сообщалось о работе ПВО.

Согласно первым данным, агрессор атаковал Киев 20 ракетами, из которых 10 являются баллистическими.

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