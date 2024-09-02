Ракетний удар по Києву: ППО збила над містом понад 20 ракет, приблизно 10 із них - балістика

Російські війська завдали чергового комбінованого ракетного удару по Києву. Агресор випустив по місту близько 10 балістичних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника КМВА Сергія Попка.

За його інформацією, крилаті ракети (потенційно Х-101) були випущені орієнтовно близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області РФ. На Київ ці ракети заходили після складних маневрів, з південного напрямку.

Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет, ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/"Іскандер-М". До цього всього ще додався один ударний БпЛА.

"Силами та засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет та близько десятка - балістичних і ударний безпілотник. Неймовірно велика кількість балістичних ракет одночасно", - зазначив Попко.

Він додав, що внаслідок ракетного удару в місті сталося падіння уламків у Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах.

Попередньо, є займання автомобілів та пошкодження нежитлових приміщень. Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються.