Окупанти просунулися у Харківській та Донецькій областях: карти ISW

На фронті в Україні фіксується просування російських загарбників у районі Глибокого, на південний схід від Куп'янська та Покровська, а також на південний захід від Донецька.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на оприлюднений 2 вересня звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські окупанти нещодавно просунулися у Харківській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 вересня, показують, що загарбники просунулися в межах західної частини Глибокого.

В Харківському угрупованні ЗСУ повідомили, що переміщення ворога поблизу Глибокого є спорадичними через дії українських безпілотників.

Крім того, в ОТУ "Харків" додали, що ЗСУ відбили російську штурмову групу з району поблизу Вовчанського агрегатного заводу в центрі Вовчанська в ніч проти 1 вересня.

31 серпня та 1 вересня тривали бої під Липцями та у Вовчанську.

Речник ОТУ "Харків" ЗСУ полковник Віталій Саранцев заявив, що російські підрозділи завершують поточне надання допомоги 83-й повітряно-десантній бригаді (ВДВ), та припустив, що зараз на цих позиціях перебуває близько 3000 солдатів РФ.

Операція №2 - Луганська область

Російські загарбники нещодавно просунулися на південний схід від Куп’янська. Геолокаційні кадри, опубліковані 31 серпня, показують, що окупанти незначно просунулися на південний захід від Піщаного.

Російський "воєнкори" стверджував, що війська РФ також просунулися на північний захід від Піщаного, але в ISW не знайшли підтвердження цього твердження.

Інший блогер розповідав, що війська РФ ведуть бої поблизу Сенькового (на правому березі річки Оскіл), маючи на увазі, ймовірно, територію поля на південний захід від Піщаного, а не в безпосередньому районі самого Сенькового, йдеться у звіті.

Путінські війська також здійснили атаки поблизу Синьківки, біля Колисинківки, Лозової, Новоосинового, Глушківки, Берестового, Твердохлібового, Греківки, Макіївки, Новосадового, Невського, Тернів, Торського, та в районі Серебрянського лісу 31 серпня та 1 вересня.

Глава Міноборони РФ Андрій Бєлоусов заявив про захоплення Синьківки.

Операція №3 - Донецька область

Війська РФ 1 вересня продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку, але без підтвердженого просування.

В Міноборони РФ 1 вересня заявили про окупацію Виїмки (на південний схід від Сіверська), хоча в ISW не знайшли візуального підтвердження цієї заяви.

Бої тривали біля Білогорівки, Верхньокам'янського, Виїмки, Спірного, Роздолівки та Званівки 31 серпня та 1 вересня.

Російські загарбники 1 вересня продовжували наступальні дії на напрямку Часового Яру, але просування не здійснили.

Тривали бої у східній частині Часового Яру, біля Калинівки та в напрямках Майське і Маркове, біля Іванівського, Білої Гори, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки 31 серпня та 1 вересня.

Російські загарбники 1 вересня продовжили наступальні дії на Торецькому напрямку, але без просування.

Російський "воєнкори" стверджував, що війська РФ просунулися на 800 метрів у Дружбі у напрямку Дачне, щоб провести штурм Торецька з півночі, хоча в ISW не знайшли візуального підтвердження.

31 серпня та 1 вересня тривали бої під Торецьком, біля Нью-Йорка та Неліпівки.

Російські війська нещодавно просунулися в Покровському напрямку.

Геолокаційні кадри, опубліковані 1 вересня, показують, що путінські війська просунулися на захід від Михайлівки та в межах центральної частини Долинівки, й експерти ISW оцінюють, що росіяни, ймовірно, захопили селище.

Аналітики Інституту вивчення війни не знайшли підтвердження того, що російські війська діють у Селидовому, попри численні заяви росіян протягом останніх кількох днів, що війська РФ просунулися в межах населеного пункту.

У Міноборони РФ стверджували про окупацію н.п. Птиче (на південний схід від Покровська) станом на 1 вересня, хоча в ISW оцінюють, що російські війська захопили населений пункт ще 22 серпня.

Російські "воєнкори" розповідали, що путінські війська просунулися на південь від Долинівки й досягли Желанне Перше (на південний схід від Покровська), хоча в ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

Бої тривали в районі Гродівки, Воздвиженки, Зеленого Поля та Калинового та на південний схід від Покровська в районі Новогродівки, Маринівки, Михайлівки, Красного Яру, Селидового та Карлівки.

Російські окупанти 1 вересня продовжували наступальні дії на захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що 31 серпня та 1 вересня загарбники вели наступальні дії поблизу Красногорівки та Георгіївки.

Війська РФ нещодавно просунулися на південний захід від міста Донецьк. Геолокаційні кадри, опубліковані 31 серпня, показують, що окупанти просунулися в північно-східну частину Костянтинівки.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ зміцнили свої позиції в межах та на північ від Костянтинівки та в західній Парасковіївці на ділянці шириною 6,1 км та глибиною 1,93 км.

Російські джерела стверджували, що частини морської піхоти РФ начебто відтіснили ЗСУ у напрямку Вугледару, і нещодавно активізували наступальні дії в цьому районі.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що 31 серпня та 1 вересня російські окупанти вели наступальні дії поблизу Костянтинівки, Вугледара та Водяного.

Війська РФ 1 вересня продовжили наступальні дії в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей, але підтверджених змін лінії фронту не було.

У Генштабі ЗСУ поінформували, що 31 серпня та 1 вересня ворог вів наступальні дії поблизу Макарівки та Времівки.

31 серпня російський блогер заявив, що війська РФ незначно просунулися на північ від Урожайного та Старомайорського, але в ISW не знайшли підтвердження.

"Південна вісь"

31 серпня та 1 вересня російські загарбники продовжували атаки на заході Запорізької області поблизу Роботиного та на північний схід від Роботиного біля Малої Токмачки, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 1 вересня російські окупанти здійснили два штурми на невстановлених ділянках Херсонського напрямку.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 1 вересня розповіли, що протягом доби на фронті відбулося 166 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні зазначили, що на Покровському напрямку зберігається найбільша інтенсивність ворожих атак (62 ворожі штурми від початку доби), а в районі Новогродівки склалась "найгарячіша" ситуація - там відбулось 27 боїв.