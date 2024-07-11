ua en ru
Чт, 11 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія втратила ще понад 1100 загарбників: Генштаб оновив дані

Четвер 11 липня 2024 07:48
UA EN RU
Росія втратила ще понад 1100 загарбників: Генштаб оновив дані Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Втрати Росії у війні в Україні з 10 на 11 липня склали 1110 окупантів. Загалом з початку повномасштабної війни ворог втратив 555 620 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 17 ББМ, 59 артсистем і 36 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 555 620 (+1110) осіб ліквідовано;
  • танків - 8182 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин - 15 732 (+17) од.;
  • артилерійських систем - 15 110 (+59) од.;
  • РСЗВ - 1119 (+4) од.;
  • засоби ППО - 886 (+3) од.;
  • літаків - 361 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 009 (+36) од.;
  • крилатих ракет - 2392 (+3) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 20 325 (+56) од.;
  • спеціальної техніки - 2535 (+4) од.

Росія втратила ще понад 1100 загарбників: Генштаб оновив дані

Нагадаємо, що за тижні спецпризначенці СБУ вразили сотні російських цілей. Зокрема, ударними дронами та іншими вогневими засобами було вражено військову техніку 485 російських окупантів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що згідно звіту американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська почали відчувати тиск контратак ЗСУ. Про це свідчить поділ та розгортання підрозділів одного і того ж великого з'єднання (мова йде про ВДВ).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Генштаб ВСУ
NEWS
Канада анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн доларів
Канада анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн доларів
DAILY
В тіні Трампа. Що обговорюватимуть на саміті НАТО у Вашингтоні і чого чекати Україні
Роман Кот, Мілан Лєліч В тіні Трампа. Що обговорюватимуть на саміті НАТО у Вашингтоні і чого чекати Україні