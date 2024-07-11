Росія втратила ще понад 1100 загарбників: Генштаб оновив дані
Втрати Росії у війні в Україні з 10 на 11 липня склали 1110 окупантів. Загалом з початку повномасштабної війни ворог втратив 555 620 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 17 ББМ, 59 артсистем і 36 дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 555 620 (+1110) осіб ліквідовано;
- танків - 8182 (+2) од.;
- бойових броньованих машин - 15 732 (+17) од.;
- артилерійських систем - 15 110 (+59) од.;
- РСЗВ - 1119 (+4) од.;
- засоби ППО - 886 (+3) од.;
- літаків - 361 од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 009 (+36) од.;
- крилатих ракет - 2392 (+3) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 20 325 (+56) од.;
- спеціальної техніки - 2535 (+4) од.
Нагадаємо, що за тижні спецпризначенці СБУ вразили сотні російських цілей. Зокрема, ударними дронами та іншими вогневими засобами було вражено військову техніку 485 російських окупантів.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що згідно звіту американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська почали відчувати тиск контратак ЗСУ. Про це свідчить поділ та розгортання підрозділів одного і того ж великого з'єднання (мова йде про ВДВ).
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