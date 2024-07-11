Росія втратила ще понад 1100 загарбників: Генштаб оновив дані

Втрати Росії у війні в Україні з 10 на 11 липня склали 1110 окупантів. Загалом з початку повномасштабної війни ворог втратив 555 620 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 17 ББМ, 59 артсистем і 36 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, що за тижні спецпризначенці СБУ вразили сотні російських цілей. Зокрема, ударними дронами та іншими вогневими засобами було вражено військову техніку 485 російських окупантів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що згідно звіту американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська почали відчувати тиск контратак ЗСУ. Про це свідчить поділ та розгортання підрозділів одного і того ж великого з'єднання (мова йде про ВДВ).

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