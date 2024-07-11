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Спецпризначенці СБУ за два тижні вразили сотні російських цілей

Четвер 11 липня 2024 07:23
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Спецпризначенці СБУ за два тижні вразили сотні російських цілей Фото: представники СБУ (facebook.com/securserukraine)
Автор: Едуард Ткач

За два тижні спецпризначенці СБУ вразили сотні російських цілей. Зокрема, військову техніку та особовий склад армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

Так, ударними дронами та іншими вогневими засобами було вражено:

  • 30 танків;
  • 43 ББМ;
  • 56 артсистем і РСЗВ;
  • 12 систем ППО;
  • 8 засобів РЕБ/РЕР;
  • 461 одиницю автотранспорту;
  • 235 ворожих фортифікаційних споруд та вогневих позицій;
  • 11 складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами.

Також спецпризначенці СБУ знищили 485 окупантів.

Нагадаємо, що згідно звіту американського Інституту вивчення війни (ISW), війська РФ почали відчувати тиск контратак української армії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що протягом доби, 10 липня, ситуація на фронті залишилася напруженою, але контрольованою. Станом на 16:00, від початку доби на фронті зафіксували 92 бойових зіткнення.

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