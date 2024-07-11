Спецпризначенці СБУ за два тижні вразили сотні російських цілей

За два тижні спецпризначенці СБУ вразили сотні російських цілей. Зокрема, військову техніку та особовий склад армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

Так, ударними дронами та іншими вогневими засобами було вражено:

Нагадаємо, що згідно звіту американського Інституту вивчення війни (ISW), війська РФ почали відчувати тиск контратак української армії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що протягом доби, 10 липня, ситуація на фронті залишилася напруженою, але контрольованою. Станом на 16:00, від початку доби на фронті зафіксували 92 бойових зіткнення.

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