РФ стала відчувати тиск контратак ЗСУ, - ISW

Російські війська починають відчувати тиск українських контратак. У той же час, здатність ЗСУ проводити потужні контратаки, як і раніше, залежить від допомоги Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що прибуття західної допомоги на фронт дозволило українським силам стабілізувати критичні ділянки фронту. Так, ЗСУ провели тактично значущі та успішні контратаки на півночі Харківської області та у напрямку Кремінної, починаючи з середини травня 2024 року.

ЗСУ ще не проводять контратаки в масштабах необхідних для перехоплення ініціативи на полі бою, але тактичні контратаки збільшують витрати військ РФ на продовження їхньої повільної та виснажливої теорії наступу.

Наприклад, контратаки української армії на півночі Харківської області змусили російські війська передислокувати окремі російські підрозділи подалі від місця, де гіпотетично має бути їхнє централізоване командування.

"ISW спостерігала, що Росія перекинула підрозділи 810-ї морської піхотної бригади та батальйонну тактичну групу 9-ї мотострілецької бригади на північ Харківської області в середині червня, тоді як інші підрозділи 810-ї піхотної та 9-ї мотострілецької бригад залишалися поблизу Кринок і Торецька", - йдеться у звіті.

Також за даними ISW, РФ поділяє та розгортає підрозділи ВДВ по всій лінії фронту. Так, підрозділи 137-го полку 106-ї дивізії ВДВ воюють у Херсонській області, тоді як інші підрозділи полку воюють поблизу Сіверська.

Аналітики дійшли висновку, що поділ та розгортання підрозділів одного і того ж великого з'єднання є переконливим показником того, що російські війська починають зазнавати тиску українських контратак. Це говорить про те, що лінія фронту не така статична, як її оцінює Путін.

Водночас, ISW підкреслили, що здатність України проводити більш потужні та організовані контратаки, як і раніше, залежить від сталої військової підтримки Заходу.