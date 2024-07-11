Россия потеряла еще более 1100 захватчиков: Генштаб обновил данные
Потери России в войне в Украине с 10 на 11 июля составили 1110 окупантов. В общей сложности с начала полномасштабной войны враг потерял 555 620 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 17 ББМ, 59 артсистем и 36 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава – 555 620 (+1110) человек ликвидировано;
- танков – 8182 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 15 732 (+17) ед;
- артиллерийских систем – 15 110 (+59) ед;
- РСЗО – 1119 (+4) ед.;
- средства ПВО – 886 (+3) ед.;
- самолетов – 361 ед.;
- вертолетов - 326 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 009 (+36) ед.;
- крылатых ракет – 2392 (+3) ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 20325 (+56) ед;
- специальной техники – 2535 (+4) ед.
Напомним, что за две недели спецназовцы СБУ поразили сотни российских целей. В частности, ударными дронами и другими огневыми средствами была поражена военная техника и 485 российских окупантов.
Ранее РБК-Украина сообщало, что согласно отчету американского Института изучения войны (ISW), российские войска начали ощущать давление контратак ВСУ. Об этом свидетельствует разделение и развертывание подразделений одного и того же крупного соединения (речь идет о ВДВ).
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