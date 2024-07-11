Россия потеряла еще более 1100 захватчиков: Генштаб обновил данные

Потери России в войне в Украине с 10 на 11 июля составили 1110 окупантов. В общей сложности с начала полномасштабной войны враг потерял 555 620 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 17 ББМ, 59 артсистем и 36 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.

Напомним, что за две недели спецназовцы СБУ поразили сотни российских целей. В частности, ударными дронами и другими огневыми средствами была поражена военная техника и 485 российских окупантов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что согласно отчету американского Института изучения войны (ISW), российские войска начали ощущать давление контратак ВСУ. Об этом свидетельствует разделение и развертывание подразделений одного и того же крупного соединения (речь идет о ВДВ).

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