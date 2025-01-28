Росія втратила у масштабній війні проти України 833 тисячі солдатів, - Генштаб

Ситуація на фронті й атака дронів росіян

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російський агресор просунувся на трьох напрямках у Донецькій області, але ЗСУ відбили втрачені позиції біля Торецька.

Минулої ночі російські терористи масштабно атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Внаслідок прильотів і падіння уламків пошкоджено будинки та підприємства у Харкові та області.

Також ворожі БпЛА пошкодили будинки і спровокували пожежі в Одесі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.