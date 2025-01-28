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Росія втратила у масштабній війні проти України 833 тисячі солдатів, - Генштаб

Фото: росіяни продовжують нести колосальні втрати у війні проти України (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За добу з 27 на 28 січня, армія російських загарбників втратила на фронті 1380 солдатів, 5 танків і 86 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 833 000 (+1380) осіб ліквідовано;
  • танків - 9876 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 20 573 (+12) од.;
  • артилерійських систем - 22 366 (+27) од.;
  • РСЗВ - 1263 од.;
  • засоби ППО - 1050 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 23 399 (+72) од.;
  • крилатих ракет - 3053 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 35 269 (+86) од.;
  • спеціальної техніки - 3718 (+2) од.

Ситуація на фронті й атака дронів росіян

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російський агресор просунувся на трьох напрямках у Донецькій області, але ЗСУ відбили втрачені позиції біля Торецька.

Минулої ночі російські терористи масштабно атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Внаслідок прильотів і падіння уламків пошкоджено будинки та підприємства у Харкові та області.

Також ворожі БпЛА пошкодили будинки і спровокували пожежі в Одесі.

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