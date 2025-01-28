Росія втратила у масштабній війні проти України 833 тисячі солдатів, - Генштаб

За добу з 27 на 28 січня, армія російських загарбників втратила на фронті 1380 солдатів, 5 танків і 86 одиниць автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.25 орієнтовно склали:
За даними Інституту вивчення війни (ISW), російський агресор просунувся на трьох напрямках у Донецькій області, але ЗСУ відбили втрачені позиції біля Торецька.
Минулої ночі російські терористи масштабно атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".
Внаслідок прильотів і падіння уламків пошкоджено будинки та підприємства у Харкові та області.
Також ворожі БпЛА пошкодили будинки і спровокували пожежі в Одесі.
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