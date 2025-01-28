Россия потеряла в масштабной войне против Украины 833 тысячи солдат, - Генштаб

За сутки с 27 на 28 января, армия российских захватчиков потеряла на фронте 1380 солдат, 5 танков и 86 единиц автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.01.25 ориентировочно составили:
По данным Института изучения войны (ISW), российский агрессор продвинулся на трех направлениях в Донецкой области, но ВСУ отбили утраченные позиции возле Торецка.
Минувшей ночью российские террористы масштабно атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".
В результате прилетов и падения обломков повреждены дома и предприятия в Харькове и области.
Также вражеские БпЛА повредили дома и спровоцировали пожары в Одессе.
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