Росія втратила у масштабній війні проти України 833 тисячі солдатів, - Генштаб

За добу з 27 на 28 січня, армія російських загарбників втратила на фронті 1380 солдатів, 5 танків і 86 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.25 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті й атака дронів росіян

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російський агресор просунувся на трьох напрямках у Донецькій області, але ЗСУ відбили втрачені позиції біля Торецька.

Минулої ночі російські терористи масштабно атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Внаслідок прильотів і падіння уламків пошкоджено будинки та підприємства у Харкові та області.

Також ворожі БпЛА пошкодили будинки і спровокували пожежі в Одесі.

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