Росія втратила у масштабній війні проти України 833 тисячі солдатів, - Генштаб
За добу з 27 на 28 січня, армія російських загарбників втратила на фронті 1380 солдатів, 5 танків і 86 одиниць автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 833 000 (+1380) осіб ліквідовано;
- танків - 9876 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 20 573 (+12) од.;
- артилерійських систем - 22 366 (+27) од.;
- РСЗВ - 1263 од.;
- засоби ППО - 1050 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 23 399 (+72) од.;
- крилатих ракет - 3053 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 35 269 (+86) од.;
- спеціальної техніки - 3718 (+2) од.
Ситуація на фронті й атака дронів росіян
За даними Інституту вивчення війни (ISW), російський агресор просунувся на трьох напрямках у Донецькій області, але ЗСУ відбили втрачені позиції біля Торецька.
Минулої ночі російські терористи масштабно атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".
Внаслідок прильотів і падіння уламків пошкоджено будинки та підприємства у Харкові та області.
Також ворожі БпЛА пошкодили будинки і спровокували пожежі в Одесі.
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