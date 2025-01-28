Россия потеряла в масштабной войне против Украины 833 тысячи солдат, - Генштаб
За сутки с 27 на 28 января, армия российских захватчиков потеряла на фронте 1380 солдат, 5 танков и 86 единиц автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 833 000 (+1380) человек ликвидировано;
- танков - 9876 (+5) ед;
- боевых бронированных машин - 20 573 (+12) ед;
- артиллерийских систем - 22 366 (+27) ед;
- РСЗО - 1263 ед;
- средства ПВО - 1050 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 399 (+72) ед;
- крылатых ракет - 3053 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 35 269 (+86) ед;
- специальной техники - 3718 (+2) ед.
Ситуация на фронте и атака дронов россиян
По данным Института изучения войны (ISW), российский агрессор продвинулся на трех направлениях в Донецкой области, но ВСУ отбили утраченные позиции возле Торецка.
Минувшей ночью российские террористы масштабно атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".
В результате прилетов и падения обломков повреждены дома и предприятия в Харькове и области.
Также вражеские БпЛА повредили дома и спровоцировали пожары в Одессе.
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