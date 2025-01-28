Россия потеряла в масштабной войне против Украины 833 тысячи солдат, - Генштаб

За сутки с 27 на 28 января, армия российских захватчиков потеряла на фронте 1380 солдат, 5 танков и 86 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.01.25 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и атака дронов россиян

По данным Института изучения войны (ISW), российский агрессор продвинулся на трех направлениях в Донецкой области, но ВСУ отбили утраченные позиции возле Торецка.

Минувшей ночью российские террористы масштабно атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В результате прилетов и падения обломков повреждены дома и предприятия в Харькове и области.

Также вражеские БпЛА повредили дома и спровоцировали пожары в Одессе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.