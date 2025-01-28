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Россия потеряла в масштабной войне против Украины 833 тысячи солдат, - Генштаб

Вторник 28 января 2025 07:17
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Россия потеряла в масштабной войне против Украины 833 тысячи солдат, - Генштаб Фото: россияне продолжают нести колоссальные потери в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За сутки с 27 на 28 января, армия российских захватчиков потеряла на фронте 1380 солдат, 5 танков и 86 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 833 000 (+1380) человек ликвидировано;
  • танков - 9876 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин - 20 573 (+12) ед;
  • артиллерийских систем - 22 366 (+27) ед;
  • РСЗО - 1263 ед;
  • средства ПВО - 1050 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 399 (+72) ед;
  • крылатых ракет - 3053 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 35 269 (+86) ед;
  • специальной техники - 3718 (+2) ед.

Россия потеряла в масштабной войне против Украины 833 тысячи солдат, - Генштаб

Ситуация на фронте и атака дронов россиян

По данным Института изучения войны (ISW), российский агрессор продвинулся на трех направлениях в Донецкой области, но ВСУ отбили утраченные позиции возле Торецка.

Минувшей ночью российские террористы масштабно атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В результате прилетов и падения обломков повреждены дома и предприятия в Харькове и области.

Также вражеские БпЛА повредили дома и спровоцировали пожары в Одессе.

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