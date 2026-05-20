Росія втратила чверть нафтопереробних потужностей через атаки дронів, - Reuters

Масштаб пошкоджень російських НПЗ

За інформацією видання, сукупна потужність російських підприємств, які частково або повністю припинили роботу, перевищує 83 мільйони метричних тонн на рік (близько 238 000 тонн на день).

За даними джерел Reuters, це становить приблизно чверть від загальної потужності нафтопереробної галузі РФ.

Уражені заводи забезпечували понад 30% виробництва бензину в Росії та близько 25% дизельного палива. Серед об'єктів, що зазнали ударів, опинилися ключові підприємства у Москві, Ярославлі, Нижньому Новгороді, Рязані та Кірішах.

Зокрема, один із найбільших нафтопереробних заводів РФ "Кіріши" (потужністю 20 млн тонн на рік) повністю закритий ще з 5 травня. Інший гігант - "Нижегороднафтооргсинтез" (НОРСІ) потужністю 17 млн тонн - потрапив під удар сьогодні, 20 травня. Наразі невідомо, чи здатне підприємство підтримувати бодай часткову роботу.

Наслідки для російського бюджету

Міністерство енергетики РФ відмовилося коментувати ситуацію. Водночас повідомлення російських чиновників у соцмережах вказують на те, що Україна з початку року подвоїла кількість атак на енергетичну інфраструктуру ворога.

Удари по НПЗ, трубопроводах та нафтосховищах уже призвели до зниження видобутку нафти в Росії, яка є третім за величиною виробником у світі.

Це посилює фінансовий тиск на федеральний бюджет Кремля, де податки на нафту та газ забезпечують близько чверті всіх доходів.