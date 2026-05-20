Война в Украине

Россия потеряла четверть нефтеперерабатывающих мощностей из-за атак дронов, - Reuters

19:05 20.05.2026 Ср
2 мин
Украинские дроны подобрались к критическим объектам врага
Сергей Козачук
Фото: удары дронов уничтожили четверть нефтепереработки РФ (Getty Images)

Практически все крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы в центральной части России полностью остановили или существенно сократили производство топлива. Это произошло в результате масштабных атак украинских беспилотников.

Масштаб повреждений российских НПЗ

По информации издания, совокупная мощность российских предприятий, которые частично или полностью прекратили работу, превышает 83 миллиона метрических тонн в год (около 238 000 тонн в день).

По данным источников Reuters, это составляет примерно четверть от общей мощности нефтеперерабатывающей отрасли РФ.

Пораженные заводы обеспечивали более 30% производства бензина в России и около 25% дизельного топлива. Среди объектов, подвергшихся ударам, оказались ключевые предприятия в Москве, Ярославле, Нижнем Новгороде, Рязани и Киришах.

В частности, один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ "Кириши" (мощностью 20 млн тонн в год) полностью закрыт еще с 5 мая. Другой гигант - "Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ) мощностью 17 млн тонн - попал под удар сегодня, 20 мая. Пока неизвестно, способно ли предприятие поддерживать хотя бы частичную работу.

Последствия для российского бюджета

Министерство энергетики РФ отказалось комментировать ситуацию. В то же время сообщения российских чиновников в соцсетях указывают на то, что Украина с начала года удвоила количество атак на энергетическую инфраструктуру врага.

Удары по НПЗ, трубопроводам и нефтехранилищам уже привели к снижению добычи нефти в России, которая является третьим по величине производителем в мире.

Это усиливает финансовое давление на федеральный бюджет Кремля, где налоги на нефть и газ обеспечивают около четверти всех доходов.

Удары по российским НПЗ

Напомним, Силы обороны Украины систематически наносят успешные удары по топливной инфраструктуре врага. В частности, 18 мая подразделения Сил обороны поразили нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области, который поставляет топливо для армии российского диктатора Владимира Путина.

Кроме того, под ударом дронов оказалась нефтеперекачивающая станция оккупантов, в результате чего на обоих объектах вспыхнули масштабные пожары.

Уже через сутки, 20 мая, украинские военные совершили повторную атаку и снова поразили нефтеперерабатывающий завод "Лукойла" в Кстово, а также нанесли точные удары по другим важным стратегическим объектам захватчиков.

В то же время в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что украинское оружие зажгло военный завод под Москвой и НПЗ оккупантов, существенно подорвав логистическое обеспечение российских войск.

