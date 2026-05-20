Россия потеряла четверть нефтеперерабатывающих мощностей из-за атак дронов, - Reuters

Масштаб повреждений российских НПЗ

По информации издания, совокупная мощность российских предприятий, которые частично или полностью прекратили работу, превышает 83 миллиона метрических тонн в год (около 238 000 тонн в день).

По данным источников Reuters, это составляет примерно четверть от общей мощности нефтеперерабатывающей отрасли РФ.

Пораженные заводы обеспечивали более 30% производства бензина в России и около 25% дизельного топлива. Среди объектов, подвергшихся ударам, оказались ключевые предприятия в Москве, Ярославле, Нижнем Новгороде, Рязани и Киришах.

В частности, один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ "Кириши" (мощностью 20 млн тонн в год) полностью закрыт еще с 5 мая. Другой гигант - "Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ) мощностью 17 млн тонн - попал под удар сегодня, 20 мая. Пока неизвестно, способно ли предприятие поддерживать хотя бы частичную работу.

Последствия для российского бюджета

Министерство энергетики РФ отказалось комментировать ситуацию. В то же время сообщения российских чиновников в соцсетях указывают на то, что Украина с начала года удвоила количество атак на энергетическую инфраструктуру врага.

Удары по НПЗ, трубопроводам и нефтехранилищам уже привели к снижению добычи нефти в России, которая является третьим по величине производителем в мире.

Это усиливает финансовое давление на федеральный бюджет Кремля, где налоги на нефть и газ обеспечивают около четверти всех доходов.