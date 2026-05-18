Росія програла навіть СРСР за кількістю міжнародних авіарейсів

Цього літа з російських аеропортів можна буде вилетіти прямими рейсами лише у 31-32 країни світу. Скорочення міжнародних маршрутів пов’язують із санкціями, конфліктами та кризами в різних регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Важные истории".

У СРСР маршрутів було втричі більше

За даними російських туроператорів, у 1980-х роках СРСР мав пряме авіасполучення приблизно зі 80-100 країнами світу.

В АТОР (Асоціація туроператорів Росії) зазначають, що навіть за часів "залізної завіси" міжнародна маршрутна мережа Радянського Союзу була значно ширшою, ніж нинішня російська.

Частина напрямків у часи СРСР вважалася внутрішніми рейсами, однак навіть з урахуванням цього нинішня географія польотів РФ суттєво скоротилася.

Куди зараз можуть літати росіяни

З російських аеропортів наразі доступні рейси до невизнаної Абхазії, Ірану, Ізраїлю, ОАЕ, Оману, Афганістану, а також до країн СНД та Азії.

Серед доступних напрямків - Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Монголія, В’єтнам, КНДР, Гонконг, Індія, Індонезія, Китай, Таїланд, Туреччина та Сербія.

Водночас частина маршрутів залишається малопривабливою для туристів. У російській асоціації туроператорів визнають, що реально затребуваними можуть бути лише близько 15 напрямків.

Також варто зазначити, що після санкцій та міжнародних обмежень Росія так і не змогла відновити авіасполучення із Саудівською Аравією, Кувейтом, Бахрейном, Алжиром, Венесуелою та Кубою.