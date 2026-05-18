ua en ru
Пн, 18 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Росія програла навіть СРСР за кількістю міжнародних авіарейсів

20:25 18.05.2026 Пн
2 хв
Скільки країн залишилося доступними для прямих рейсів із РФ?
aimg Юлія Голованова
Росія програла навіть СРСР за кількістю міжнародних авіарейсів Фото: санкції проти РФ б'ють по авіасполученню (GettyImages)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Цього літа з російських аеропортів можна буде вилетіти прямими рейсами лише у 31-32 країни світу. Скорочення міжнародних маршрутів пов’язують із санкціями, конфліктами та кризами в різних регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Важные истории".

Читайте також: США продовжили виняток із санкцій на російську нафту, - Reuters

У СРСР маршрутів було втричі більше

За даними російських туроператорів, у 1980-х роках СРСР мав пряме авіасполучення приблизно зі 80-100 країнами світу.

В АТОР (Асоціація туроператорів Росії) зазначають, що навіть за часів "залізної завіси" міжнародна маршрутна мережа Радянського Союзу була значно ширшою, ніж нинішня російська.

Частина напрямків у часи СРСР вважалася внутрішніми рейсами, однак навіть з урахуванням цього нинішня географія польотів РФ суттєво скоротилася.

Куди зараз можуть літати росіяни

З російських аеропортів наразі доступні рейси до невизнаної Абхазії, Ірану, Ізраїлю, ОАЕ, Оману, Афганістану, а також до країн СНД та Азії.

Серед доступних напрямків - Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Монголія, В’єтнам, КНДР, Гонконг, Індія, Індонезія, Китай, Таїланд, Туреччина та Сербія.

Водночас частина маршрутів залишається малопривабливою для туристів. У російській асоціації туроператорів визнають, що реально затребуваними можуть бути лише близько 15 напрямків.

Також варто зазначити, що після санкцій та міжнародних обмежень Росія так і не змогла відновити авіасполучення із Саудівською Аравією, Кувейтом, Бахрейном, Алжиром, Венесуелою та Кубою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала внутрішні документи РФ, які свідчать про серйозні проблеми у російській економіці.

Також стало відомо, що Євросоюз запровадив нові санкції проти російських посадовців і організацій, причетних до депортації українських дітей та їхньої подальшої ідеологічної обробки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Санкції проти Росії Заборона на в'їзд
Новини
30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
Аналітика
Заброньовані підприємства генерують 60% податків: інтерв’ю з Олексієм Соболевим
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Заброньовані підприємства генерують 60% податків: інтерв’ю з Олексієм Соболевим