ЗСУ знищили ще 730 окупантів та десятки артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Минулої доби українські військові ліквідували ще 730 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила більше 203 тисяч живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05.23 орієнтовно склали:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що спецпризначенці підрозділу "Білий вовк" показали результати свого полювання на фронті за поточний тиждень. Воїни знищили 10 ворожих цілей.

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