Росія втрачає головну перевагу у війні проти України, - CNN

Росії все важче знаходити солдатів для війни в Україні. Попри мільйонні виплати й обіцянки списати борги, охочих воювати стає менше - і це починає позначатися на всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Бонуси не рятують

Росія рекламує виплати до 80 000 доларів і списання боргів на 140 000 доларів за підписання контракту. Білборди, соцмережі, обіцянки громадянства - все це задіяно для залучення нових бійців.

Але результат протилежний очікуваному. Набір у першому кварталі 2026 року впав на 20% порівняно з 2025-м.

Втрати перевищують набір

"Є ознаки того, що цей стимул, можливо, більше не працює ефективно, і що Росія почала втрачати більше військ, ніж може набрати," - зазначив старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Найджел Гулд-Девіс.

За даними деяких західних розвідок, з початку війни загинуло близько 500 000 російських солдатів. Щомісячні втрати - від 30 000 до 35 000 бійців. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що у травні українські дронщики знищили або поранили більше людей, ніж Росія змогла завербувати.

Де шукають людей

Москва вже відправила на фронт десятки тисяч колишніх в'язнів, залучила три хвилі північнокорейських солдатів і вербує іммігрантів. Тепер пропонує чоловікам із боргами списання до 140 000 доларів в обмін на підписання контракту.

Аналітики не виключають і другої примусової мобілізації з обмеженням виїзду з країни, особливо для чоловіків призовного віку. Перша мобілізація 2022 року виявилася вкрай непопулярною і змусила сотні тисяч росіян емігрувати.

Економіка тріщить

"Уся російська економіка страждає від найгострішої нестачі робочої сили в історії," - каже Гулд-Девіс.

Через відтік чоловіків на фронт бракує і цивільних працівників. Заводи оборонного сектору вже працюють цілодобово і досягли максимальної потужності. Зарплати ростуть, але відстають від інфляції. Ціни на продукти харчування зросли більш ніж на 18% порівняно з січнем 2024 року.