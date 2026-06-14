Россия теряет главное преимущество в войне против Украины, - CNN
России все труднее находить солдат для войны в Украине. Несмотря на миллионные выплаты и обещания списать долги, желающих воевать становится меньше - и это начинает сказываться на всей стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Бонусы не спасают
Россия рекламирует выплаты до 80 000 долларов и списание долгов на 140 000 долларов за подписание контракта. Билборды, соцсети, обещания гражданства - все это задействовано для привлечения новых бойцов.
Но результат противоположный ожидаемому. Набор в первом квартале 2026 года упал на 20% по сравнению с 2025-м.
Потери превышают набор
"Есть признаки того, что этот стимул, возможно, больше не работает эффективно, и что Россия начала терять больше войск, чем может набрать," - отметил старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Найджел Гулд-Дэвис.
По данным некоторых западных разведок, с начала войны погибло около 500 000 российских солдат. Ежемесячные потери - от 30 000 до 35 000 бойцов. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что в мае украинские дронщики уничтожили или ранили больше людей, чем Россия смогла завербовать.
Где ищут людей
Москва уже отправила на фронт десятки тысяч бывших заключенных, привлекла три волны северокорейских солдат и вербует иммигрантов. Теперь предлагает мужчинам с долгами списание до 140 000 долларов в обмен на подписание контракта.
Аналитики не исключают и второй принудительной мобилизации с ограничением выезда из страны, особенно для мужчин призывного возраста. Первая мобилизация 2022 года оказалась крайне непопулярной и заставила сотни тысяч россиян эмигрировать.
Экономика трещит
"Вся российская экономика страдает от самой острой нехватки рабочей силы в истории," - говорит Гулд-Дэвис.
Из-за оттока мужчин на фронт не хватает и гражданских работников. Заводы оборонного сектора уже работают круглосуточно и достигли максимальной мощности. Зарплаты растут, но отстают от инфляции. Цены на продукты питания выросли более чем на 18% по сравнению с январем 2024 года.
Напомним, Служба безопасности Украины ночью нанесла удар по нефтяному объектув Ярославской области на расстоянии более 700 километров от границы.
Кроме того, во время массированной атаки дронами были поражены объекты и в Тульской области.
Как сообщало РБК-Украина, Россия снизила активность своих диверсионно-разведывательных групп на границах Черниговской, Сумской и Харьковской областей. По словам представителей Госпогранслужбы, у противника сейчас другие приоритеты на приграничных направлениях.