Росія втомилася від посланців Трампа і хоче мирних переговорів "по-новому", - NYT

Видання пише, що РФ хоче "стабільного дипломатичного процесу" з робочими групами та регулярними зустрічами. Москва також хоче американського посла в Росії.

Один з помічників Трампа нещодавно заявив, що контроль над політичними подіями в Ірані, Росії та Україні - це те, що США роблять найгірше.

"Зовнішня політика, як правило, є тривалим і складним процесом", - зазначив виконавчий директор Центру нової американської безпеки Річард Фонтейн.

За його словами, Трамп - не перший президент, який уявляє собі "швидкі й прості рішення" складних та тривалих міжнародних проблем.

"Проте саме послідовне управління та доведення справ до кінця часто мають вирішальне значення, а не гучні та ефектні заяви", - наголосив він.

Трамп і послідовність

Фонтейн зауважив, що послідовність ніколи не була сильною стороною нинішнього американського президента. Зокрема, щоб довести свою гідність Нобелівської премії миру, він любив збирати свідчення про свої прориви або запрошувати лідерів до Білого дому і влаштовувати церемонії підписання угод.

Якщо ж бойові дії поновляться, Трамп навряд чи буде замислюватися над наслідками.

При цьому президент США визнавав, що недооцінив складність російсько-української війни і, можливо, свої переконливі здібності.

"Бували випадки, коли я домовився з Путіним, а Зеленський не хотів укладати угоду, що мене шокувало", - раніше заявляв Трамп.

Президент США розповів, що після цього були випадки, коли все було навпаки, і додав, що "зараз вони обоє хочуть укласти угоду".