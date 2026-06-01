Россия устала от посланцев Трампа и хочет мирных переговоров "по-новому", - NYT

17:07 01.06.2026 Пн
2 мин
Какой формат переговоров теперь требует Кремль?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (president.gov.ua)

Россия устала от периодических визитов спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Москва заявила, что хочет нового формата переговоров по миру.

Издание пишет, что РФ хочет "стабильного дипломатического процесса" с рабочими группами и регулярными встречами. Москва также хочет американского посла в России.

Один из помощников Трампа недавно заявил, что контроль над политическими событиями в Иране, России и Украине - это то, что США делают хуже всего.

"Внешняя политика, как правило, является длительным и сложным процессом", - отметил исполнительный директор Центра новой американской безопасности Ричард Фонтейн.

По его словам, Трамп - не первый президент, который представляет себе "быстрые и простые решения" сложных и длительных международных проблем.

"Однако именно последовательное управление и доведение дел до конца часто имеют решающее значение, а не громкие и эффектные заявления", - подчеркнул он.

Трамп и последовательность

Фонтейн отметил, что последовательность никогда не была сильной стороной нынешнего американского президента. В частности, чтобы доказать свое достоинство Нобелевской премии мира, он любил собирать свидетельства о своих прорывах или приглашать лидеров в Белый дом и устраивать церемонии подписания соглашений.

Если же боевые действия возобновятся, Трамп вряд ли будет задумываться над последствиями.

При этом президент США признавал, что недооценил сложность российско-украинской войны и, возможно, свои убедительные способности.

"Бывали случаи, когда я договорился с Путиным, а Зеленский не хотел заключать сделку, что меня шокировало", - ранее заявлял Трамп.

Президент США рассказал, что после этого были случаи, когда все было наоборот, и добавил, что "сейчас они оба хотят заключить сделку".

Напомним, часть высокопоставленных чиновников Кремля признает: война против Украины зашла в тупик и безопасного выхода из нее для режима пока нет.

РБК-Украина также писало об угрозе расширения конфликта. В частности, Каллас предупреждала о риске эскалации со стороны России за пределы Украины, отметив, что Москва сохраняет стратегические цели по изменению архитектуры безопасности в Европе.

