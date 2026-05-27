У ЄС заявили про ризик розширення війни Росією за межі України

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що ЄС слід враховувати ризик ескалації з боку Росії. За її словами, Москва зберігає свої стратегічні цілі і може спробувати змінити баланс безпеки в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Wall Street Journal .

У Європі фіксують зростання загроз і риторики Москви

На тлі масованих ударів по Києву в європейських столицях посилюються побоювання, що Володимир Путін може спробувати розширити конфлікт за межі України.

За даними західних медіа, останніми тижнями Росія посилила жорсткі заяви на адресу країн Балтії, включно з погрозами щодо Латвії, яку звинувачували в розміщенні українських операторів безпілотників. У Ризі ці звинувачення відкидають.

Також повідомлялося, що російське Міноборони публікувало дані про компанії в кількох європейських країнах, які нібито беруть участь у виробництві дронів спільно з Україною, попереджаючи про можливі наслідки та ескалацію в разі продовження військової підтримки Києва.

У ЄС говорять про ризик перевірки НАТО

Європейські чиновники у сфері безпеки допускають, що Москва може спробувати перевірити єдність НАТО, обравши обмежені цілі - від країн Балтії до об'єктів альянсу в Балтійському регіоні та Арктиці.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон зазначив, що ситуація з безпекою в Європі погіршилася за останні два роки, а Росія почала активніше використовувати гібридні методи, переходячи до більш ризикованих дій.

За його словами, європейським країнам необхідно посилювати стримування та оборонні можливості для протидії цим загрозам.

США та внутрішні ризики Європи посилюють невизначеність

У публікаціях наголошується, що заяви про можливе скорочення американської військової присутності в Європі та політичні сигнали зі США можуть послабити стримувальний фактор НАТО.

На цьому тлі в ЄС побоюються, що Росія може сприйняти ситуацію як можливість для посилення тиску.

Європейські політики також попереджають про зростання внутрішньої нестабільності в ЄС, пов'язаної з економічними наслідками війни та енергетичними питаннями.

У ЄС вважають, що стратегія Росії не змінилася

Міністр Франції у справах Європи Бенжамін Хаддад наголосив, що Росія, як і раніше, прагне змінити архітектуру безпеки на континенті, а тому Європа повинна продовжувати підтримку України і посилювати оборонні програми.

Водночас у західних розвідках зазначають, що прямих ознак підготовки Росії до нападу на країни НАТО поки що немає.

Однак експерти попереджають, що подальший розвиток конфлікту залежить від ресурсів Москви та внутрішнього тиску.

За оцінками розвідки, російська армія зазнає значних втрат, що в перспективі може поставити Кремль перед вибором між продовженням поточної стратегії та додатковою мобілізацією.

Україна і ЄС: війна дронів змінює характер фронту

Окремо наголошується, що бойові дії все більше зміщуються в бік безпілотних технологій. Це створює "зону ураження", де традиційна лінія фронту фактично втрачає колишнє значення, а війна набуває нового технологічного характеру.