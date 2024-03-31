Росія встановлює баржі для захисту флоту в Чорному морі, - розвідка Британії

Росіяни почали встановлювати баржі біля входу в Новоросійський морський порт для захисту Чорноморського флоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства оборони Британії.

"Нещодавній аналіз зображень виявив чотири баржі, розташовані біля входу в об’єкт Чорноморського флоту Новоросійського морського порту. Це спроба посилити оборону порту від атак українських надводних дронів без екіпажу", - пише розвідка.

Наразі Новоросійський порт відіграє вирішальну роль у захисті активів Чорноморського флоту.

Зазначається, що колишнього командувача Чорноморським флотом адмірала Віктора Соколова біло знято з посади через успіхи України в ураженні російських кораблів як у морі, так й в портах.

"Його заміна, віцеадмірал Сергій Пінчук, ймовірно, намагався підвищити шанси на виживання російських кораблів шляхом прийняття подальших профілактичних та оборонних заходів, включаючи скорочення пропуску до портових засобів", - додає Міністерство оборони Британії.

Ситуація у Чорноморському флоті РФ

Після низки суттєвих втрат російських кораблів у Чорному морі, 10 березня Міноборони Росії також усунуло адмірала Миколу Євменова з посади головнокомандувача Військово-морським флотом і замінило командувачем Північного флоту адміралом Олександром Моїсеєвим.

У ВМС України зазначили, що наразі Росія перебуває в ситуації, коли їй доводиться шукати рішення задля уникнення подальших втрат на морі.