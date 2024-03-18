Міноборони РФ змінило командувача ЧФ для захисту кораблів від ударів ЗСУ, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

На думку військових аналітиків, позиція міністра оборони РФ Сергія Шойгу щодо "захисту" Чорноморського флоту створює умови, щоб міністр міг або приписати собі заслуги, якщо ЧФ ефективніше захищатиметься від українських ударів, або ж звинуватив інших командирів, якщо ЧФ зазнає невдачі в цих зусиллях.

Зазначається, що удари ЗСУ в Чорному морі змусили ЧФ передислокувати більшість своїх військово-морських засобів з головної бази у Севастополі на менші бази та з меншими спроможностями у Новоросійську та інших місцях.

За даними Центру стратегічних комунікацій Збройних сил України (StratCom), українські удари вивели з ладу приблизно 33% бойових кораблів ЧФ станом на початок лютого 2024 року, зокрема 24 кораблі та один підводний човен.

У звіті ISW також зазначається, що Шойгу відвідав командний пункт Чорноморського флоту в окупованому Севастополі у Криму, де він отримав доповіді про українські операції та ефективність ЧФ.

За його словами, ЧФ повинен проводити щоденні навчання з відбиття ударів та наказав флоту встановити додаткове озброєння, зокрема великокаліберні системи і кулемети для посилення російської оборони.

"Шойгу також заслухав доповідь від російського віце-адмірала Сергія Пінчука, який, за повідомленнями деяких російських джерел, нещодавно замінив адмірала Віктора Соколова на посаді командувача ЧФ. Однак ISW не може підтвердити цю заяву", - йдеться у звіті.

Ситуація у Чорноморському флоті РФ

Після низки суттєвих втрат російських кораблів у Чорному морі, 10 березня Міноборони РФ усунуло адмірала Миколу Євменова з посади головнокомандувача ВМФ РФ і замінило командувачем Північного флоту адміралом Олександром Моїсеєвим.

У ВМС України зазначили, що наразі Росія перебуває в ситуації, коли їй доводиться шукати рішення задля уникнення подальших втрат на морі.

В ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУР МО "Group 13" неподалік від Керченської протоки завдав удару патрульному кораблю Чорноморського флоту "Сергій Котов". Внаслідок атаки морськими дронами Magura V5 корабель було ліквідовано. Це третє судно Чорноморського флоту Росії, яке затонуло за останні п'ять тижнів.

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