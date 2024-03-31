ua en ru
Вс, 31 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия устанавливает баржи для защиты флота в Черном море, - разведка Британии

Воскресенье 31 марта 2024 12:10
UA EN RU
Россия устанавливает баржи для защиты флота в Черном море, - разведка Британии Фото: Россия устанавливает баржи для защиты флота в Черном море (росСМИ)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне начали устанавливать баржи у входа в Новороссийский морской порт для защиты Черноморского флота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Британии.

"Недавний анализ изображений обнаружил четыре баржи, расположенные у входа в объект Черноморского флота Новороссийского морского порта. Это попытка усилить оборону порта от атак украинских надводных дронов без экипажа", - пишет разведка.

Сейчас Новороссийский порт играет решающую роль в защите активов Черноморского флота.

Отмечается, что бывший командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов был снят с должности из-за успехов Украины в поражении российских кораблей как в море, так и в портах.

"Его замена, вице-адмирал Сергей Пинчук, вероятно, пытался повысить шансы на выживание российских кораблей путем принятия дальнейших профилактических и оборонительных мер, включая сокращение пропуска к портовым средствам", - добавляет Министерство обороны Британии.

Ситуация в Черноморском флоте РФ

После ряда существенных потерь российских кораблей в Черном море, 10 марта Минобороны России также отстранило адмирала Николая Евменова с должности главнокомандующего Военно-морским флотом и заменило командующим Северного флота адмиралом Александром Моисеевым.

В ВМС Украины отметили, что сейчас Россия находится в ситуации, когда ей приходится искать решение во избежание дальнейших потерь на море.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Война в Украине
NEWS
Одесса без света, а во Львовской области есть жертва: последствия ночной атаки
Одесса без света, а во Львовской области есть жертва: последствия ночной атаки
DAILY
Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России