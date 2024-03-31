Россия устанавливает баржи для защиты флота в Черном море, - разведка Британии
Россияне начали устанавливать баржи у входа в Новороссийский морской порт для защиты Черноморского флота.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Британии.
"Недавний анализ изображений обнаружил четыре баржи, расположенные у входа в объект Черноморского флота Новороссийского морского порта. Это попытка усилить оборону порта от атак украинских надводных дронов без экипажа", - пишет разведка.
Сейчас Новороссийский порт играет решающую роль в защите активов Черноморского флота.
Отмечается, что бывший командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов был снят с должности из-за успехов Украины в поражении российских кораблей как в море, так и в портах.
"Его замена, вице-адмирал Сергей Пинчук, вероятно, пытался повысить шансы на выживание российских кораблей путем принятия дальнейших профилактических и оборонительных мер, включая сокращение пропуска к портовым средствам", - добавляет Министерство обороны Британии.
Ситуация в Черноморском флоте РФ
После ряда существенных потерь российских кораблей в Черном море, 10 марта Минобороны России также отстранило адмирала Николая Евменова с должности главнокомандующего Военно-морским флотом и заменило командующим Северного флота адмиралом Александром Моисеевым.
В ВМС Украины отметили, что сейчас Россия находится в ситуации, когда ей приходится искать решение во избежание дальнейших потерь на море.
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