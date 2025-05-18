Росія вперше зупинила танкер з естонського порту: як реагують в Таллінні

Російська влада сьогодні вперше затримала грецький нафтовий танкер після того, як він вийшов з естонського порту. Примітно, що танкер прямував заздалегідь узгодженим маршрутом у територіальних водах Росії.

Варто зауважити, що даний інцидент стався через кілька днів після того, як Естонія спробувала зупинити судно російського тіньового флоту.

Як повідомила Транспортна адміністрація Естонії, танкер "Green Admire" під прапором Ліберії вийшов з порту Сілламяе на сході Естонії з вантажем сланцевої нафти, призначеної до Роттердама, Нідерланди.

За даними видання ERR, подібного інциденту раніше ніколи не траплялося.

Для забезпечення безпеки надалі суднам, що прямують до Сілламяе та з нього, буде наказано залишатися в територіальних водах Естонії.

У заяві Міністерства закордонних справ Естонії йдеться про те, що танкер було затримано під час відправлення з порту.

"Сьогоднішній інцидент показує, що Росія продовжує діяти непередбачувано, тому в майбутньому кораблі будуть спрямовані альтернативним маршрутом", - заявив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

Він також зауважив, що вже повідомив союзників про цю подію.