Россия впервые остановила танкер из эстонского порта: как реагируют в Таллинне

Российские власти сегодня впервые задержали греческий нефтяной танкер после того, как он вышел из эстонского порта. Примечательно, что танкер следовал по заранее согласованному маршруту в территориальных водах России.

Стоит заметить, что данный инцидент произошел через несколько дней после того, как Эстония попыталась остановить судно российского теневого флота.

Как сообщила Транспортная администрация Эстонии, танкер "Green Admire" под флагом Либерии вышел из порта Силламяэ на востоке Эстонии с грузом сланцевой нефти, предназначенной в Роттердам, Нидерланды.

По данным издания ERR, подобного инцидента ранее никогда не случалось.

Для обеспечения безопасности в дальнейшем судам, следующим в Силламяэ и из него, будет предписано оставаться в территориальных водах Эстонии.

В заявлении Министерства иностранных дел Эстонии говорится о том, что танкер был задержан во время отправления из порта.

"Сегодняшний инцидент показывает, что Россия продолжает действовать непредсказуемо, поэтому в будущем корабли будут направлены альтернативным маршрутом", - заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Он также отметил, что уже сообщил союзникам об этом событии.