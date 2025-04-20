Росія вперше "засвітила" на відео північнокорейський аналог "Урагану"

На відео вперше потрапила 240-мм ракетна система залпового вогню (РСЗВ) типу M1991 з Північної Кореї, яку росіяни використовують проти українців на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

За даними видання, російські окупанти на озброєнні декілька різних типів північнокорейський артилерійських систем. Однак аналог "Урагану" з північної Кореї, система M1991, раніше не потрапляла у кадр.

Відео корейської РСЗВ M1991 у руках росіян показав журналіст Юрій Бутусов. Він оприлюднив запис, на якому можна помітити, що озброєння знаходиться в якомусь ангарі, а окупанти обладнують систему залпового вогню антидроновим захистом.

Видання додає, що всього російська армія має отримати сотні артилерійських систем від Північної Кореї.

The first video confirmation of the North Korean 240mm M1991 MLRS in Russia. Although, the appearance of these North Korean MLRS in Russia has been reported by intelligence for a long time. https://t.co/cMz5m8cXzi pic.twitter.com/tDUNIxJg07 — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) April 20, 2025

Що відомо про РСЗВ M1991

Ця РСЗВ по суті є аналогом 220-мм "Урагану". Крім "високоточних" боєприпасів, вона веде вогонь некерованими снарядами із бойовою частиною масою орієнтовно 90 кг. Машина має 22 направляючих.

Нагадаємо, раніше Forbes повідомляло, що КНДР могла передати Росії РСЗВ M1991. За даними видання, північнокорейська армія ховає свої M1991 у гірських редутах уздовж демілітаризованої зони між двома Кореями. У воєнний час пускові установки могли б бомбити Сеул.

Повідомлялося, що ці пускові установки можуть вражати українські траншеї та вести вогонь у відповідь по українських гаубицях і пускових установках. M1991 могли б вражати Харків, який розташований всього за 25 миль (40 км) від російсько-українського кордону.