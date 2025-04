Росія вперше "засвітила" на відео північнокорейський аналог "Урагану"

За даними видання, російські окупанти на озброєнні декілька різних типів північнокорейський артилерійських систем. Однак аналог "Урагану" з північної Кореї, система M1991, раніше не потрапляла у кадр.

Відео корейської РСЗВ M1991 у руках росіян показав журналіст Юрій Бутусов. Він оприлюднив запис, на якому можна помітити, що озброєння знаходиться в якомусь ангарі, а окупанти обладнують систему залпового вогню антидроновим захистом.

Видання додає, що всього російська армія має отримати сотні артилерійських систем від Північної Кореї.

The first video confirmation of the North Korean 240mm M1991 MLRS in Russia. Although, the appearance of these North Korean MLRS in Russia has been reported by intelligence for a long time. https://t.co/cMz5m8cXzi pic.twitter.com/tDUNIxJg07