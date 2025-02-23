КНДР цього року планує дати Росії 148 балістичних ракет, - Буданов

Північна Корея у 2025 році планує передати дати Росії 148 ракет. Йдеться про балістичні ракети типу KN-23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова під час форуму "Україна. Рік 2025".

"Перші застосування показали низьку точність цього озброєння. Після цього за допомоги російських фахівців були проведені модернізаційні роботи, і зараз точність стала прийнятною. За планом, цього року КНДР має поставити Росії 148 таких ракет", - заявив Буданов.

Він зазначив, що КНДР активно почала використовувати проти України свої оперативно тактичні ракетні комплекси типу KN-23. Їх модернізували, покращивши точність ракет.

Участь КНДР у війні проти України

Північна Корея восени 2024 року направила війська до Росії, де вони були залучені до бойових дій проти України.

Війська КНДР разом з армією РФ воюють проти Сил оборони України у Курській області. За даними ГУР, Північна Корея направила на війну близько 12 тисяч солдатів.

Як відомо, через втрати Росія відвели північнокорейські сили, але їх знову кинули на штурми.

За словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, втрати північнокорейських військ у Курській області становлять близько 4 тисячі осіб вбитими та пораненими. З трьох умовних бригад фактично знищена одна, дві - втратили боєздатність.

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