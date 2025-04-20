Россия впервые "засветила" на видео северокорейский аналог "Урагана"

На видео впервые попала 240-мм ракетная система залпового огня (РСЗО) типа M1991 из Северной Кореи, которую россияне используют против украинцев на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

По данным издания, российские оккупанты на вооружении несколько различных типов северокорейских артиллерийских систем. Однако аналог "Урагана" из Северной Кореи, система M1991, ранее не попадала в кадр.

Видео корейской РСЗО M1991 в руках россиян показал журналист Юрий Бутусов. Он обнародовал запись, на которой можно заметить, что вооружение находится в каком-то ангаре, а оккупанты оборудуют систему залпового огня антидроновой защитой.

Издание добавляет, что всего российская армия должна получить сотни артиллерийских систем от Северной Кореи.

Первое видео подтверждение северокорейской 240-мм М1991 MLRS в России. Хотя о появлении этих северокорейских РСЗО в России разведка сообщала давно. https://t.co/cMz5m8cXzi pic.twitter.com/tDUNIxJg07 - Спец Херсонский кот (@bayraktar_1love) 20 апреля 2025 г.

Что известно о РСЗО M1991

Эта РСЗО по сути является аналогом 220-мм "Урагана". Кроме "высокоточных" боеприпасов, она ведет огонь неуправляемыми снарядами с боевой частью массой ориентировочно 90 кг. Машина имеет 22 направляющих.

Напомним, ранее Forbes сообщало, что КНДР могла передать России РСЗО M1991. По данным издания, северокорейская армия прячет свои M1991 в горных редутах вдоль демилитаризованной зоны между двумя Кореями. В военное время пусковые установки могли бы бомбить Сеул.

Сообщалось, что эти пусковые установки могут поражать украинские траншеи и вести ответный огонь по украинским гаубицам и пусковым установкам. M1991 могли бы поражать Харьков, который расположен всего в 25 милях (40 км) от российско-украинской границы.