Половина боєприпасів Росії це північнокорейські снаряди, - Буданов

Про це сказав глава ГУР Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Форум "Україна. Рік 2025" .

"50% - це корейські боєприпаси. Також почалося масштабне постачання озброєння перш за все це 170 мм САУ та 240-мм РСЗО. Всім вже відомий факт використання корейських (КНДР, - ред) військослужбовців в Курській області. Це факт КНДР приймає активно участь у війні проти нас у підтримці РФ", - зазначив Буданов.

За його словами, окупанти значно нарощують виробництво снарядів і в цьому контексті не можна не згадати про стратегічного союзника, КНДР, яка на 50% задовольняє всі витрати фронту в боєприпасах.

Використання Росією снарядів КНДР у війні проти України

Про те, що окупанти останнім часом частіше застосовують проти українських воїнів снаряди північнокорейського виробництва, ніж російського, повідомлялося ще в жовтні 2024 року. Крім того, як тоді писав Bloomberg, росіяни користуються і снарядами, які надає Іран.

Журналісти The Times в одній зі своїх статей торік озвучували тезу, що Росія почала залежати від поставок із КНДР після візиту Путіна до Пхеньяну.

Крім того, у червні того ж року видання The Washington Post писало, що Північна Корея могла надати окупантам 1,6 млн артилерійських снарядів.

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