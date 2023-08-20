Росія вперше відправила місію на Місяць, але станція розбилася

"Роскосмос" 20 серпня заявив, що станція "Луна-25" перейшла на нерозрахункову орбіту і зіштовхнулася з Місяцем. Таким чином місія припинила своє існування.

При цьому ввечері 19 серпня "Роскосмос" заявив, що під час переходу станції "Луна-25" на передпосадкову орбіту сталася позаштатна ситуація, яка "не дозволила виконати маневр з заданими параметрами".

Російські ЗМІ припускали, що, ймовірно, космічний апарат розбився. Сьогодні це офіційно підтвердили.

Зазначимо, автоматична станція "Луна-25" - це перша в сучасній історії Росії місячна місія. Попередня станція "Луна-24" була запущена у 1976 році СРСР.

Запуск ракети-носія "Союз-2.1б" відбувся 11 серпня з російського космодрому Східний. Російська місія повинна була приземлитися у районі у південній полярній області Місяця, де виявлено ознаки водяного льоду.

Нагадаємо, у липні Індія запустила космічний корабель Chandrayaan-3 на Місяць. У разі успіху космічної операції корабель сяде на Місяці 23 або 24 серпня.

При цьому NASA відтермінувало висадку астронавтів на Місяць. Ймовірно, це станеться наприкінці 2025 або 2026 року.

Як відомо, Україна теж готувалася до першої місії на Місяць. Вона повинна була відбутися у 2022 році, проте через російське вторгнення цього не сталося.

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