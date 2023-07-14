Індія запустила космічний корабель Chandrayaan-3 на Місяць: відео операції
Індійська космічна агенція успішно запустила космічний корабель Chandrayaan-3 на Місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Space.
Запуск ракети-носія GSLV Mark III із космічним кораблем Chandrayaan-3 відбувся з космодрому Сатіашрай в Шріхарікоті, штат Тамілнад.
Вже через 16 хвилин після початку операції, космічний корабель, як й планувалось, відокремився від LVM3 і вийшов на орбіту навколо Землі, прямуючи на Місяць.
Очікується, що Chandrayaan-3 приземлиться на південному полюсі Місяця 23 або ж 24 серпня. Після приземлення, шестиколісний місяцехід, на ім'я Pragyan, який живиться від власної сонячної батареї й керується камерами для уникнення перешкод, скотиться на поверхню Місяця. Зокрема апарат обладнаний спектрометром для аналізу місячного ґрунту і каміння, а також спектроскопом із лазерною індукцією, що дозволить йому визначати їхній хімічний склад.
Загалом Chandrayaan-3 є третьою космічною місією Індії на Місяць. Перша ж була запущена ще в 2008 році, а друга - в 2019 році.
LVM3 lifting-off with Chandrayaan-3 pic.twitter.com/XUQY4KHDu9— ISRO (@isro) July 14, 2023
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