Россия впервые отправила миссию на Луну, но станция разбилась

"Роскосмос" 20 августа заявил, что станция "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной. Таким образом миссия прекратила свое существование.

При этом вечером 19 августа "Роскосмос" заявил, что при переходе станции "Луна-25" на предпосадочную орбиту произошла внештатная ситуация, которая "не позволила выполнить маневр с заданными параметрами".

Российские СМИ предполагали, что, вероятно, космический аппарат разбился. Сегодня это официально подтвердили.

Отметим, автоматическая станция "Луна-25" - это первая в современной истории России лунная миссия. Предыдущая станция "Луна-24" была запущена в 1976 году СССР.

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" состоялся 11 августа с российского космодрома Восточный. Российская миссия должна была приземлиться в районе южной полярной области Луны, где выявлены признаки водяного льда.

Напомним, в июле Индия запустила космический корабль Chandrayaan-3 на Луну. В случае успеха космической операции корабль сядет на Луне 23 или 24 августа.

При этом NASA отсрочило высадку астронавтов на Луну. Вероятно, это произойдет в конце 2025 или 2026 году.

Как известно, Украина тоже готовилась к первой миссии на Луну. Она должна была состояться в 2022 году, однако из-за российского вторжения этого не произошло.

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