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Первая украинская миссия на Луну состоится в 2022 году

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Украина, Понедельник 30 августа 2021 16:22
Первая украинская миссия на Луну состоится в 2022 году Фото: Первая украинская миссия на Луну состоится в 2022 году (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Первая украинская миссия на Луну произойдет в 2022 году. В частности, на поверхность спутника доставят технику для проведения научных исследований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию "Spacebit осуществит первую украинскую миссию на Луну".

Первую украинскую миссию на Луну осуществит британская компания Spacebit в сотрудничестве с американскими партнерами.

По словам основателя и генерального директора Spacebit Павла Танасюка, стоимость миссии составит 1,5 млн долларов.

На поверхность Луны доставят камеры и радиационные сенсоры, которые будут изготовлены украинскими инженерами.

В то же время основатель компании подчеркнул, что миссия на Луну позволит Украине присоединиться к клубу привилегированных стран, которые доставили груз на спутник. Подобное удалось лишь трем странам - Соединенным Штатам, Китаю и России.

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