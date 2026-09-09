Росія вперше показала на виставці "Бандероль" та "Ковер", якими бʼє по Україні

Росія вперше публічно показала три типи нових авіаційних керованих боєприпасів - С-71К "Ковер", С-71М "Монохром" та S8000 "Бандероль" - на виставці озброєнь Ель-Аламейн у Єгипті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The War Zone.
На Ель-Аламейн у Єгипті вперше публічно показали С-71К "Ковер", С-71М "Монохром", S8000 "Бандероль" та ще один поки не ідентифікований невеликий боєприпас із хрестоподібним хвостом і оптичним вікном у носі - ймовірно, розроблений для озброєння дронів.
Фото: російська зброя на виставці (акаунт krakek в X)
Росія нарощує випуск дешевих далекобійних керованих боєприпасів на додаток до дорожчих ракет через витрати крилатих і балістичних ракет по Україні та високу ефективність української ППО.
На початку серпня пояснювалось, чи можна збити "Бандероль" і чи запускають її з наземних платформ - Росія шукає способи запуску дрона-ракети із землі, щоб приховати підготовку до атак, хоча це суттєво скорочує дальність застосування зброї. Наприкінці серпня РБК-Україна розповідало, чи здатна РЕБ протидіяти реактивним "Шахедам" і "Бандеролям": у частині протидії РЕБ "Бандероль" принципово не відрізняється від звичайного "Шахеда", оскільки не має такої швидкості, як реактивний "Шахед", і так само піддається придушенню.
Також у Brave1 показали перехоплення "Бандеролі": українські розробники створили засіб ураження, суттєвий дешевший за саму ракету, і планують масштабувати цю технологію для захисту міст.