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Чи здатна РЕБ протидіяти реактивним "Шахедам" і "Бандеролям": пояснення експерта

10:23 28.08.2026 Пт
3 хв
Чи можна впливати на швидкісні дрони і ракети-дрони, якими Росія атакує Україну?
aimg Лев Шевченко
Чи здатна РЕБ протидіяти реактивним "Шахедам" і "Бандеролям": пояснення експерта Фото: російський БПЛА "Оріон" - носій ракет "Бандероль" (росЗМІ)
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Реактивні "Шахеди" стають дедалі складнішою ціллю для дронів-інтерсепторів через швидкість понад 400-450 км/год, яку більшість перехоплювачів витримати не здатні.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Як РЕБ впливає на "Бандеролі", балістику та КАБи: інтерв'ю з співзасновником Contra-Drone".

Чому дрони-перехоплювачі не встигають за реактивними "Шахедами"

Співзасновник Contra-Drone Тимофій Юрков зазначає, що принцип роботи навігації реактивного "Шахеда" принципово не змінився – інерціальна система та CRPA-антена залишаються, тому різниця в застосуванні РЕБ проти реактивного та звичайного дрона невелика.

Натомість фізичне перехоплення такого апарата дронами-інтерсепторами суттєво ускладнюється через його швидкість, яку співрозмовник оцінює більш ніж у 400-450 км/год – більшість інтерсепторів не здатні працювати на таких швидкостях.

За словами Юркова, наразі успішних збиттів реактивних "Шахедів" дуже мало, а наявні випадки більше схожі на випадковість, ніж на стійку тенденцію. Оператору потрібно не наздоганяти ціль, а розраховувати її траєкторію та здійснювати перехоплення на випередження, що вимагає високої майстерності.

Окрему проблему становлять і самі інтерсептори: після досягнення швидкості близько 350 км/год виникають складнощі з деталями, а батареї не завжди витримують необхідний режим роботи.

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Через це, каже співзасновник Contra-Drone, дедалі актуальнішим стає поєднання інтерсепторів із персональними радіолокаторами – це має дозволити виявляти швидкі цілі та вести перехоплювач не за ціллю, а на перетин її траєкторії. Contra-Drone також виробляє такі радіолокатори для вогневих груп.

"Питання перехоплення цілі – не наздоганяти її, а перехоплювати за траєкторією – ставатиме дедалі актуальнішим зі збільшенням швидкості "Шахедів", – пояснив Тимофій Юрков.

Водночас, за його словами, подавлення навігації "Шахедів" залишається одним з найоптимальніших рішень, особливо коли велика кількість дронів одночасно атакує місто чи ціль: переважна більшість "Шахедів" втрачає можливість досягти цілі саме через подавлення, а не через фізичне збиття.

Чи впливає РЕБ на дрон-ракети "Бандероль"

Юрков зазначає, що "Бандероль" у частині протидії РЕБ принципово не відрізняється від звичайного "Шахеда". Це реактивний дрон-ракета, який, однак, не має такої швидкості, як реактивний "Шахед", тому так само піддається подавленню.

Останнім часом Росія дедалі активніше застосовує проти України як реактивні дрони типу "Шахед", так і дрон-ракети "Бандероль". Раніше РБК-Україна розповідало, як працюють екіпажі дронів-перехоплювачів та з якими труднощами вони стикаються під час полювання на швидкісні цілі.

Також пояснювалося, чи можна ефективно збивати "Бандеролі" та чому ця дрон-ракета залишається вразливою до засобів радіоелектронної боротьби попри здатність активно маневрувати.

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