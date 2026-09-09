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Чому РФ масово не атакує Київ "Бандеролями": думка експерта

11:08 09.09.2026 Ср
2 хв
Технічно "Бандеролі" можуть атакувати столицю України, але такі удари не є масовими
aimg Костянтин Широкун aimg Костянтин Криволап Експерт
Чому РФ масово не атакує Київ "Бандеролями": думка експерта Фото: дрон "Оріон", який є носієм "Бандеролей" (war-sanctions.gur.gov.ua)
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Росіяни з технічної точки зору можуть атакувати Київ "Бандеролями", але поки що масово не застосовують цей засіб ураження по столиці України.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

"Важко сказати, які є в цьому питанні обмеження для росіян. Можливо, це пов'язано якось з розташуванням бойових підрозділів, або сегментацією зон відповідальності, які росіяни у себе розробили", - зазначив експерт.

Він також підкреслив, що ймовірно справа у різних зонах відповідальності окремих бойових підрозділів росіян, які мають у своєму арсеналі "Бандеролі".

Що відомо про "Бандеролі"

"Бандероль" (S8000) - російський реактивний баражуючий боєприпас, який ГУР МОУ також називає крилатою ракетою. Це гібрид дрона та ракети, розроблений російським АТ "Кронштадт".

Зазвичай боєприпас запускають із російського БпЛА "Оріон". Водночас у Росії шукають можливість диверсифікувати способи його застосування, зокрема йдеться про потенційний запуск із наземних платформ. Максимальна швидкість становить до 650 км/год, дальність польоту - 500 км.

У червні 2026 року росіяни вперше застосували "Бандероль" проти Києва, після чого його використання проти України почастішало. Через реактивний двигун боєприпас може розвивати швидкість близько 600 км/год, а перед ударом знижуватися до висоти близько 200 метрів.

Водночас "Бандероль" не є невразливою для української ППО. Ця дрон-ракета відповідає по профілю прольоту крилатій ракеті чи реактивному дрону. Однак це навантажує протиповітряну оборону в класі повітряних ракет, зазначав у коментарі РБК-Україна авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

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