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Россия впервые показала на выставке "Бандероль" и "Ковер", которыми бьет по Украине

17:06 09.09.2026 Ср
2 мин
Что это за оружие и зачем Россия показывает его иностранным покупателям?
aimg Лев Шевченко
Фото: носитель "Бандеролей" - дрон "Орион" (портал War and Sanctions)

Россия впервые публично показала три типа новых авиационных управляемых боеприпасов - С-71К "Ковер", С-71М "Монохром" и S8000 "Бандероль" - на выставке вооружений Эль-Аламейн в Египте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The War Zone.

Что показали на выставке

На Эль-Аламейне в Египте впервые публично показали С-71К "Ковер", С-71М "Монохром", S8000 "Бандероль" и еще один пока не идентифицированный небольшой боеприпас с крестообразным хвостом и оптическим окном в носу - вероятно, разработанный для вооружения дронов.

Фото: российское вооружение на выставке (аккаунт krakek в X)

Россия наращивает выпуск дешевых дальнобойных управляемых боеприпасов в дополнение к более дорогим ракетам из-за расходов крылатых и баллистических ракет по Украине и высокой эффективности украинской ПВО.

  • С-71М - компактный боеприпас с турбореактивным двигателем и угловатым корпусом для снижения радиолокационной заметности. Значительную часть обшивки составляет стеклопластик, специальных радиопоглотительных покрытий не обнаружено.
  • С-71К - более сложная версия той же концепции, с электронно-оптической наводкой и более мощной бортовой обработкой данных.
  • S8000 "Бандероль" - реактивный боеприпас, который запускают с воздуха. Заявленная дальность – около 500 км. По форме напоминает классическую ракету с острым носом и складными крыльями.
Читайте также: Почему РФ массово не атакует Киев "Бандеролями": мнение эксперта

В начале августа объяснялось, можно ли сбить "Бандероль" и запускают ли ее с наземных платформ - Россия ищет способы запуска дрона-ракеты с земли, чтобы скрыть подготовку к атакам, хотя это существенно сокращает дальность применения вооружения. В конце августа РБК-Украина рассказывало, способна ли РЭБ противодействовать реактивным "Шахедам" и "Бандеролям": в части противодействия РЭБ "Бандероль" принципиально не отличается от обычного "Шахеда", поскольку не имеет такой скорости, как реактивный "Шахед", и так же подвергается подавлению.

Также в Brave1 показали перехват "Бандероли": украинские разработчики создали средство поражения, существенно дешевле самой ракеты, и планируют масштабировать эту технологию для защиты городов.

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