Россия впервые показала на выставке "Бандероль" и "Ковер", которыми бьет по Украине

Что показали на выставке

На Эль-Аламейне в Египте впервые публично показали С-71К "Ковер", С-71М "Монохром", S8000 "Бандероль" и еще один пока не идентифицированный небольшой боеприпас с крестообразным хвостом и оптическим окном в носу - вероятно, разработанный для вооружения дронов.

Фото: российское вооружение на выставке (аккаунт krakek в X)

Россия наращивает выпуск дешевых дальнобойных управляемых боеприпасов в дополнение к более дорогим ракетам из-за расходов крылатых и баллистических ракет по Украине и высокой эффективности украинской ПВО.