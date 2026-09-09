Россия впервые показала на выставке "Бандероль" и "Ковер", которыми бьет по Украине

Россия впервые публично показала три типа новых авиационных управляемых боеприпасов - С-71К "Ковер", С-71М "Монохром" и S8000 "Бандероль" - на выставке вооружений Эль-Аламейн в Египте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The War Zone.
На Эль-Аламейне в Египте впервые публично показали С-71К "Ковер", С-71М "Монохром", S8000 "Бандероль" и еще один пока не идентифицированный небольшой боеприпас с крестообразным хвостом и оптическим окном в носу - вероятно, разработанный для вооружения дронов.
Фото: российское вооружение на выставке (аккаунт krakek в X)
Россия наращивает выпуск дешевых дальнобойных управляемых боеприпасов в дополнение к более дорогим ракетам из-за расходов крылатых и баллистических ракет по Украине и высокой эффективности украинской ПВО.
В начале августа объяснялось, можно ли сбить "Бандероль" и запускают ли ее с наземных платформ - Россия ищет способы запуска дрона-ракеты с земли, чтобы скрыть подготовку к атакам, хотя это существенно сокращает дальность применения вооружения. В конце августа РБК-Украина рассказывало, способна ли РЭБ противодействовать реактивным "Шахедам" и "Бандеролям": в части противодействия РЭБ "Бандероль" принципиально не отличается от обычного "Шахеда", поскольку не имеет такой скорости, как реактивный "Шахед", и так же подвергается подавлению.
Также в Brave1 показали перехват "Бандероли": украинские разработчики создали средство поражения, существенно дешевле самой ракеты, и планируют масштабировать эту технологию для защиты городов.