Росія вперше показала на виставці "Бандероль" та "Ковер", якими бʼє по Україні
Росія вперше публічно показала три типи нових авіаційних керованих боєприпасів - С-71К "Ковер", С-71М "Монохром" та S8000 "Бандероль" - на виставці озброєнь Ель-Аламейн у Єгипті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The War Zone.
Що показали на виставці
На Ель-Аламейн у Єгипті вперше публічно показали С-71К "Ковер", С-71М "Монохром", S8000 "Бандероль" та ще один поки не ідентифікований невеликий боєприпас із хрестоподібним хвостом і оптичним вікном у носі - ймовірно, розроблений для озброєння дронів.
Фото: російська зброя на виставці (акаунт krakek в X)
Росія нарощує випуск дешевих далекобійних керованих боєприпасів на додаток до дорожчих ракет через витрати крилатих і балістичних ракет по Україні та високу ефективність української ППО.
- С-71М - компактний боєприпас з турбореактивним двигуном і кутастим корпусом для зниження радіолокаційної помітності. Значну частину обшивки становить склопластик, спеціальних радіопоглинальних покриттів не виявлено.
- С-71К - складніша версія тієї самої концепції, з електронно-оптичним наведенням і потужнішою бортовою обробкою даних.
- S8000 "Бандероль" - реактивний боєприпас, який запускають з повітря. Заявлена дальність - близько 500 км. За формою нагадує класичну ракету з гострим носом і складними крилами.
Novel munitions for the Russian aircraft, on an expo. pic.twitter.com/L1UPTb8qhX— krakek (@krakek1) September 6, 2026
На початку серпня пояснювалось, чи можна збити "Бандероль" і чи запускають її з наземних платформ - Росія шукає способи запуску дрона-ракети із землі, щоб приховати підготовку до атак, хоча це суттєво скорочує дальність застосування зброї. Наприкінці серпня РБК-Україна розповідало, чи здатна РЕБ протидіяти реактивним "Шахедам" і "Бандеролям": у частині протидії РЕБ "Бандероль" принципово не відрізняється від звичайного "Шахеда", оскільки не має такої швидкості, як реактивний "Шахед", і так само піддається придушенню.
Також у Brave1 показали перехоплення "Бандеролі": українські розробники створили засіб ураження, суттєвий дешевший за саму ракету, і планують масштабувати цю технологію для захисту міст.