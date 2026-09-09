Росія вперше показала на виставці "Бандероль" та "Ковер", якими бʼє по Україні

Росія вперше публічно показала три типи нових авіаційних керованих боєприпасів - С-71К "Ковер", С-71М "Монохром" та S8000 "Бандероль" - на виставці озброєнь Ель-Аламейн у Єгипті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The War Zone .

Що показали на виставці

На Ель-Аламейн у Єгипті вперше публічно показали С-71К "Ковер", С-71М "Монохром", S8000 "Бандероль" та ще один поки не ідентифікований невеликий боєприпас із хрестоподібним хвостом і оптичним вікном у носі - ймовірно, розроблений для озброєння дронів.

Фото: російська зброя на виставці (акаунт krakek в X)

Росія нарощує випуск дешевих далекобійних керованих боєприпасів на додаток до дорожчих ракет через витрати крилатих і балістичних ракет по Україні та високу ефективність української ППО.

С-71М - компактний боєприпас з турбореактивним двигуном і кутастим корпусом для зниження радіолокаційної помітності. Значну частину обшивки становить склопластик, спеціальних радіопоглинальних покриттів не виявлено.

С-71К - складніша версія тієї самої концепції, з електронно-оптичним наведенням і потужнішою бортовою обробкою даних.

S8000 "Бандероль" - реактивний боєприпас, який запускають з повітря. Заявлена дальність - близько 500 км. За формою нагадує класичну ракету з гострим носом і складними крилами.