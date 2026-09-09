Россия впервые показала на выставке "Бандероль" и "Ковер", которыми бьет по Украине

Россия впервые публично показала три типа новых авиационных управляемых боеприпасов - С-71К "Ковер", С-71М "Монохром" и S8000 "Бандероль" - на выставке вооружений Эль-Аламейн в Египте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The War Zone .

Что показали на выставке

На Эль-Аламейне в Египте впервые публично показали С-71К "Ковер", С-71М "Монохром", S8000 "Бандероль" и еще один пока не идентифицированный небольшой боеприпас с крестообразным хвостом и оптическим окном в носу - вероятно, разработанный для вооружения дронов.

Фото: российское вооружение на выставке (аккаунт krakek в X)

Россия наращивает выпуск дешевых дальнобойных управляемых боеприпасов в дополнение к более дорогим ракетам из-за расходов крылатых и баллистических ракет по Украине и высокой эффективности украинской ПВО.

С-71М - компактный боеприпас с турбореактивным двигателем и угловатым корпусом для снижения радиолокационной заметности. Значительную часть обшивки составляет стеклопластик, специальных радиопоглотительных покрытий не обнаружено.

С-71К - более сложная версия той же концепции, с электронно-оптической наводкой и более мощной бортовой обработкой данных.

S8000 "Бандероль" - реактивный боеприпас, который запускают с воздуха. Заявленная дальность – около 500 км. По форме напоминает классическую ракету с острым носом и складными крыльями.