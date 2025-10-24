Росія вперше атакувала КАБами Одеську область: що відомо про УМПБ-5

Російські війська вперше застосували для ударів по Одеській області керовані авіабомби (КАБ). За попередніми даними, регіон атакували УМПБ-5.
Детальніше про УМПБ-5 - далі в матеріалі РБК-Україна.
УМПБ-5 - це нова російська модифікація керованих авіабомб, яка недавно привернула увагу через їх застосування на території України.
Технічні ознаки модифікації вказують на наявність елементів наведення та підвищену точність у порівнянні зі старими некерованими авіабомбами, при цьому повідомляється про роботу над збільшенням дальності пуску до близько 100 км для класичної версії УМПБ-5 і про розробку варіантів із реактивним двигуном, які можуть збільшити радіус дії ще більше.
Маса вибухової частини УМПБ-5 становить близько 99 кілограмів. Існуючі дані свідчать про збереження базових масогабаритних параметрів, близьких до попередніх зразків типу УМПБ Д-30СН і ФАБ-250, що вказує на схожість розмірів і конструкційної шкали.
Основні відмінності полягають у моторній установці та аеродинамічній конфігурації, а також у підходах до інтеграції елементів наведення, що в сукупності визначатиме реальну дальність і ефективність модифікацій.
Щодо практичної дальності, звичайні ФАБи з комплектами наведення іноді досягають понад 60 кілометрів, тоді як цей зразок оснащений додатковим малопотужним реактивним двигуном, який розширює практичний радіус застосування та підвищує потенційну дальність ураження.
Наявні тактичні зенітні безпілотники наразі не здатні надійно збивати УМПБ-5 через дуже велику термінальну швидкість цих боєприпасів, що перевищує приблизно 400 км/год, тож перехоплення залишається завданням для класичних зенітних ракетних систем.
Радіоелектронні засоби протидії, що базуються на створенні помилок у супутниковій навігації, можуть частково знижувати точність ураження: надані нашим силам системи РЕБ та допомога партнерів дозволяють створювати навігаційні похибки й зменшувати ймовірність влучання. Однак через високу швидкість і короткі терміни перебування в зоні впливу таких перешкод повністю нейтралізувати загрозу за допомогою РЕБ складно, і ці боєприпаси все ще можуть досягати цілей, зокрема критичної інфраструктури.
24 жовтня окупанти вперше застосували модифіковані реактивні керовані авіабомби типу УМПБ-5 на території Одеської області, раніше такими ударами цей регіон не зазнавав. Голова ОВА Олег Кіпер підтвердив факт використання КАБів проти цивільної інфраструктури області.
За його словами, поява таких боєприпасів уражає серйозним викликом для регіону, оскільки вони створюють значну загрозу для людей і здатні спричинити великі руйнування.