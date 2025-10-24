Россия впервые атаковала КАБами Одесскую область: что известно об УМПБ-5

Российские войска впервые применили для ударов по Одесской области управляемые авиабомбы (УАБ). По предварительным данным, регион атаковали УМПБ-5.
УМПБ-5 - это новая российская модификация управляемых авиабомб, которая недавно привлекла внимание из-за их применения на территории Украины.
Технические признаки модификации указывают на наличие элементов наведения и повышенную точность по сравнению со старыми неуправляемыми авиабомбами, при этом сообщается о работе над увеличением дальности пуска до около 100 км для классической версии УМПБ-5 и о разработке вариантов с реактивным двигателем, которые могут увеличить радиус действия еще больше.
Масса взрывчатой части УМПБ-5 составляет около 99 килограммов. Существующие данные свидетельствуют о сохранении базовых массогабаритных параметров, близких к предыдущим образцам типа УМПБ Д-30СН и ФАБ-250, что указывает на схожесть размеров и конструкционной шкалы.
Основные отличия заключаются в моторной установке и аэродинамической конфигурации, а также в подходах к интеграции элементов наведения, что в совокупности будет определять реальную дальность и эффективность модификаций.
Что касается практической дальности, обычные ФАБы с комплектами наведения иногда достигают более 60 километров, тогда как этот образец оснащен дополнительным маломощным реактивным двигателем, который расширяет практический радиус применения и повышает потенциальную дальность поражения.
Существующие тактические зенитные беспилотники пока не способны надежно сбивать УМПБ-5 из-за очень большой терминальной скорости этих боеприпасов, превышающей примерно 400 км/ч, поэтому перехват остается задачей для классических зенитных ракетных систем.
Радиоэлектронные средства противодействия, основанные на создании ошибок в спутниковой навигации, могут частично снижать точность поражения: предоставленные нашим силам системы РЭБ и помощь партнеров позволяют создавать навигационные погрешности и уменьшать вероятность попадания. Однако из-за высокой скорости и коротких сроков пребывания в зоне влияния таких препятствий полностью нейтрализовать угрозу с помощью РЭБ сложно, и эти боеприпасы все еще могут достигать целей, в том числе критической инфраструктуры.
24 октября оккупанты впервые применили модифицированные реактивные управляемые авиабомбы типа УМПБ-5 на территории Одесской области, ранее таким ударам этот регион не подвергался. Глава ОВА Олег Кипер подтвердил факт использования КАБов против гражданской инфраструктуры области.
По его словам, появление таких боеприпасов является серьезным вызовом для региона, поскольку они создают значительную угрозу для людей и способны вызвать большие разрушения.