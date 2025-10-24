Россия впервые атаковала КАБами Одесскую область: что известно об УМПБ-5

УМПБ-5 - это новая российская модификация управляемых авиабомб, которая недавно привлекла внимание из-за их применения на территории Украины.

Технические признаки модификации указывают на наличие элементов наведения и повышенную точность по сравнению со старыми неуправляемыми авиабомбами, при этом сообщается о работе над увеличением дальности пуска до около 100 км для классической версии УМПБ-5 и о разработке вариантов с реактивным двигателем, которые могут увеличить радиус действия еще больше.

Технические характеристики и дальность

Масса взрывчатой части УМПБ-5 составляет около 99 килограммов. Существующие данные свидетельствуют о сохранении базовых массогабаритных параметров, близких к предыдущим образцам типа УМПБ Д-30СН и ФАБ-250, что указывает на схожесть размеров и конструкционной шкалы.

Основные отличия заключаются в моторной установке и аэродинамической конфигурации, а также в подходах к интеграции элементов наведения, что в совокупности будет определять реальную дальность и эффективность модификаций.

Что касается практической дальности, обычные ФАБы с комплектами наведения иногда достигают более 60 километров, тогда как этот образец оснащен дополнительным маломощным реактивным двигателем, который расширяет практический радиус применения и повышает потенциальную дальность поражения.

Защита от УМПБ-5: эффективны ли зенитные дроны и РЭБ

Существующие тактические зенитные беспилотники пока не способны надежно сбивать УМПБ-5 из-за очень большой терминальной скорости этих боеприпасов, превышающей примерно 400 км/ч, поэтому перехват остается задачей для классических зенитных ракетных систем.

Радиоэлектронные средства противодействия, основанные на создании ошибок в спутниковой навигации, могут частично снижать точность поражения: предоставленные нашим силам системы РЭБ и помощь партнеров позволяют создавать навигационные погрешности и уменьшать вероятность попадания. Однако из-за высокой скорости и коротких сроков пребывания в зоне влияния таких препятствий полностью нейтрализовать угрозу с помощью РЭБ сложно, и эти боеприпасы все еще могут достигать целей, в том числе критической инфраструктуры.