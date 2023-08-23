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Росія вночі знищила 13 тисяч тонн зерна, яке призначалось Єгипту та Румунії

Фото: Росія вночі знищила 13 тисяч тонн зерна, яке призначалось Єгипту та Румунії (facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Сергій Пишкін

Під час нічної атаки на порт Ізмаїл Російська Федерація знищила 13 тисяч тонн зерна, яке призначалось Єгипту та Румунії.

Про це розповів голова Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook-сторінку.

За словами Кубракова, пошкоджень зазнали: 

  • кілька приватних зернових терміналів; 
  • кілька складів; 
  • вантажна інфраструктура; 
  • агропродукція, яка призначалася для Єгипту та Румунії.

Лише за цю ніч, як відзначає міністр, експортна потужність порту Ізмаїл була знижена на 15%. До цього Росія атакувала порт Рені, знищивши 35 тисяч тонн. 

Сьогодні відбулась 8 атака на портову інфраструктуру України після виходу Росії з "зернової угоди". За місяць країна-терорист знищила 270 тисяч тонн зерна. 

 

Фото: Росія вночі знищила 13 тисяч тонн зерна, яке призначалось Єгипту та Румунії (facebook.com/oleksandr.kubrakov)

"Світ має зрозуміти, атаки на зернову інфраструктуру - це атаки на країни Африки та Азії, яким вже не вистачає їжі. Це атаки на продовольчі світові ринки, які вже відреагували підвищенням ціни на пшеницю через нестачу українського продовольства після зупинки Зернової ініціативи та атак по портах Дунаю", - пише Кубраков. 

 

Нічна атака на Одеську область 

Після виходу з "зернової ініціативи" Росія активно обстрілює українські порти та зернову інфраструктуру. 

Цієї ночі, 23 серпня, терористи вдарили безпілотниками по зерносховищах та виробничо-перевантажувальному комплексу в Одеській області. Протиповітряна оборона "приземлила" 9 дронів типу Shahed-136/131, однак були й влучання. 

Серед цивільного населення постраждалих нема.

 

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