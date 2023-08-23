Россия ночью уничтожила 13 тысяч тонн зерна, предназначенного Египту и Румынии

Во время ночной атаки на порт Измаил Российская Федерация уничтожила 13 тысяч тонн зерна, предназначенного Египту и Румынии.
Об этом рассказал глава Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook-страницу.
По словам Кубракова, повреждения получили:
Только за эту ночь, как отмечает министр, экспортная мощность порта Измаил была снижена на 15%. До этого Россия атаковала порт Рени, уничтожив 35 тысяч тонн.
Сегодня произошла 8 атака на портовую инфраструктуру Украины после выхода России из "зернового соглашения". В месяц страна-террорист уничтожила 270 тысяч тонн зерна.
Фото: Россия ночью уничтожила 13 тысяч тонн зерна, назначаемого Египту и Румынии (facebook.com/oleksandr.kubrakov)
"Мир должен понять, атаки на зерновую инфраструктуру - это атаки на страны Африки и Азии, которым уже не хватает еды. Это атаки на продовольственные мировые рынки, которые уже отреагировали повышением цены на пшеницу из-за нехватки украинской продовольствия после остановки Зерновой инициативы и атак по портам Дуная", - пишет Кубраков.
Ночная атака на Одесскую область
После выхода из "зерновой инициативы" Россия активно обстреливает украинские порты и зерновую инфраструктуру.
Этой ночью, 23 августа, террористы ударили беспилотниками по зернохранилищам и производственно-перегрузочному комплексу в Одесской области. Противовоздушная оборона "приземлила" 9 дронов типа Shahed-136/131, однако были и попадания.
Среди гражданского населения пострадавших нет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.