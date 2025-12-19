Росія вночі запустила по Україні понад 160 дронів: скільки збила ППО

За даними військових, з 18:30 18 грудня до ранку 19 грудня росіяни атакували 160-ма ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ, Міллєрово - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Криму. Близько 90 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 108 ворожих безпілотників типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 47 ударних дронів на 23 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попереджають Повітряні сили.