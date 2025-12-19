Россия ночью запустила по Украине более 160 дронов: сколько сбила ПВО

По данным военных, с 18:30 18 декабря до утра 19 декабря россияне атаковали 160 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Брянск, Миллерово - РФ, Гвардейское - ВОТ АР Крым. Около 90 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 108 вражеских беспилотников типа Shahed, Гербера и дроны других типов на юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 47 ударных дронов на 23 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупреждают Воздушные силы.