Росія вночі запустила по Україні понад 160 дронів: скільки збила ППО
У ніч на 19 грудня Росія вкотре атакувала Україну, застосувавши 160 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити 108 ворожих безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними військових, з 18:30 18 грудня до ранку 19 грудня росіяни атакували 160-ма ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ, Міллєрово - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Криму. Близько 90 із них - "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 108 ворожих безпілотників типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 47 ударних дронів на 23 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попереджають Повітряні сили.
Обстріли України
Нагадаємо, внаслідок чергової ворожої атаки вночі 19 грудня в Одесі пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.
Згідно з інформацією МВА, частина одного з густонаселених районів Одеси тимчасово залишилась без електро-, водо- та теплопостачання.
Ударною хвилею вибито скління у п’ятиповерховому житловому будинку. Внаслідок атаки постраждала одна людина.
Вчора, 18 грудня, в Одеській області після російської авіаційної атаки обмежили рух до окремих пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні. Зокрема призупинено рух трасою "Одеса-Рені".
Також російські війська вдарили керованою авіабомбою по селу Благодатівка Куп'янського району Харківської області. Загинув чоловік 22 років, ще четверо людей поранені.
Окрім того, Херсонська ТЕЦ перебуває під постійними обстрілами російських окупантів. Через це не вдається розпочати ліквідацію наслідків минулих російських терактів.