Россия ночью запустила по Украине более 160 дронов: сколько сбила ПВО
В ночь на 19 декабря Россия в очередной раз атаковала Украину, применив 160 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить 108 вражеских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, с 18:30 18 декабря до утра 19 декабря россияне атаковали 160 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Брянск, Миллерово - РФ, Гвардейское - ВОТ АР Крым. Около 90 из них - "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 108 вражеских беспилотников типа Shahed, Гербера и дроны других типов на юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 47 ударных дронов на 23 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупреждают Воздушные силы.
Обстрелы Украины
Напомним, в результате очередной вражеской атаки ночью 19 декабря в Одессе поврежден объект критической инфраструктуры.
Согласно информации МВА, часть одного из густонаселенных районов Одессы временно осталась без электро-, водо- и теплоснабжения.
Ударной волной выбито остекление в пятиэтажном жилом доме. В результате атаки пострадал один человек.
Вчера, 18 декабря, в Одесской области после российской авиационной атаки ограничили движение к отдельным пунктам пропуска на украинско-молдавской границе. В частности приостановлено движение по трассе "Одесса-Рени".
Также российские войска ударили управляемой авиабомбой по селу Благодатовка Купянского района Харьковской области. Погиб мужчина 22 лет, еще четыре человека ранены.
Кроме того, Херсонская ТЭЦ находится под постоянными обстрелами российских оккупантов. Из-за этого не удается начать ликвидацию последствий прошлых российских терактов.