Россия ночью запустила по Украине более 160 дронов: сколько сбила ПВО

В ночь на 19 декабря Россия в очередной раз атаковала Украину, применив 160 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить 108 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.